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ไวรัลเจ้าบ่าวน้ำตาซึม เป็นลมกลางงาน หลังเห็นหน้าภรรยาหมาด ๆ ทำคนถกสนั่น


           ไวรัลเจ้าบ่าวอินโดฯ น้ำตาซึม-เป็นลมกลางงานแต่ง หลังหันมาเห็นหน้าภรรยาหมาด ๆ คนถกสนั่น ซึ้งจัดหรืออะไร ?  


เจ้าบ่าวเป็นลม

           กำลังเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเวลาที่น่าประทับใจของคู่บ่าวสาวในเขตปกครองเบกาซี จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นการนิกะห์ไปหมาด ๆ กลับกลายมาเป็นโมเมนต์ที่น่าตกใจ เมื่อเจ้าบ่าวที่เพิ่งเจอหน้าเจ้าสาวเป็นครั้งแรก หลังมีสถานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ กลับเป็นล้มไปกลางพิธีซะอย่างนั้น 

           คลิปดังกล่าวถูกอัปโหลดผ่านบัญชีโซเชียล @evyn.hf เผยให้เห็นภาพขณะที่เจ้าสาวในชุดแต่งงานกำลังเดินเข้ามาหาเจ้าบ่าว ซึ่งหันหลังอยู่ จนเมื่อเจ้าบ่าวหันกลับมาเห็นหญิงที่เพิ่งจะเป็นภรรยาของเขา ก็ออกอาการซาบซึ้งน้ำตาไหล 

เจ้าบ่าวเป็นลม
ภาพจาก Threads evyn.hf 

เจ้าบ่าวเป็นลม
ภาพจาก Instagram evyn.hf 



          จะเห็นว่าเจ้าบ่าวยกมือขึ้นซับน้ำตาอยู่สักพัก ก่อนที่จะเป็นลมล้มพับไป ท่ามกลางครอบครัวและแขกที่รีบเข้ามาช่วยเหลือกันทันที

          เมื่อกลายเป็นไวรัล คลิปดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงอย่างมากในหมู่ชาวเน็ต โดยหลายคนสงสัยว่าเจ้าบ่าวถึงกับหมดแรง และหมดสติเพราะมีความสุขมากเกินไปในวันแต่งงาน หรือเกิดจากสาเหตุใดกันแน่  

เจ้าบ่าวเป็นลม
ภาพจาก Instagram evyn.hf 

เจ้าบ่าวเป็นลม
ภาพจาก Instagram evyn.hf 


ขอบคุณข้อมูลจาก Warga Indonesia





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ไวรัลเจ้าบ่าวน้ำตาซึม เป็นลมกลางงาน หลังเห็นหน้าภรรยาหมาด ๆ ทำคนถกสนั่น โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 13:56:56 9,480 อ่าน
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