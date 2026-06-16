ไวรัลเจ้าบ่าวน้ำตาซึม เป็นลมกลางงาน หลังเห็นหน้าภรรยาหมาด ๆ ทำคนถกสนั่น

ไวรัลเจ้าบ่าวอินโดฯ น้ำตาซึม-เป็นลมกลางงานแต่ง หลังหันมาเห็นหน้าภรรยาหมาด ๆ คนถกสนั่น ซึ้งจัดหรืออะไร ?
กำลังเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเวลาที่น่าประทับใจของคู่บ่าวสาวในเขตปกครองเบกาซี จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นการนิกะห์ไปหมาด ๆ กลับกลายมาเป็นโมเมนต์ที่น่าตกใจ เมื่อเจ้าบ่าวที่เพิ่งเจอหน้าเจ้าสาวเป็นครั้งแรก หลังมีสถานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการ กลับเป็นล้มไปกลางพิธีซะอย่างนั้น
คลิปดังกล่าวถูกอัปโหลดผ่านบัญชีโซเชียล @evyn.hf เผยให้เห็นภาพขณะที่เจ้าสาวในชุดแต่งงานกำลังเดินเข้ามาหาเจ้าบ่าว ซึ่งหันหลังอยู่ จนเมื่อเจ้าบ่าวหันกลับมาเห็นหญิงที่เพิ่งจะเป็นภรรยาของเขา ก็ออกอาการซาบซึ้งน้ำตาไหล
ภาพจาก Threads evyn.hf
ภาพจาก Instagram evyn.hf
จะเห็นว่าเจ้าบ่าวยกมือขึ้นซับน้ำตาอยู่สักพัก ก่อนที่จะเป็นลมล้มพับไป ท่ามกลางครอบครัวและแขกที่รีบเข้ามาช่วยเหลือกันทันที
เมื่อกลายเป็นไวรัล คลิปดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงอย่างมากในหมู่ชาวเน็ต โดยหลายคนสงสัยว่าเจ้าบ่าวถึงกับหมดแรง และหมดสติเพราะมีความสุขมากเกินไปในวันแต่งงาน หรือเกิดจากสาเหตุใดกันแน่
ภาพจาก Instagram evyn.hf
ภาพจาก Instagram evyn.hf
ขอบคุณข้อมูลจาก Warga Indonesia