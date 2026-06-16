อีลอน มัสก์ ยันไม่คิดยกมรดกให้ลูก 14 คน แค่เพราะเป็นสายเลือด แม้รวยล้านล้าน

อีลอน มัสก์ จะไม่ยกมรดกแก่ลูกทั้ง 14 คน เพียงเพราะแค่เป็นสายเลือดเดียวกัน แม้แต่หุ้นบริษัท หรือตำแหน่งบริหาร ก็จะไม่ยกให้ลูกแบบอัตโนมัติ
โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Hindustan Times รายงานว่า จากการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ CEO Council ของนิตยสารวอลสตรีท อีลอน มัสก์ ระบุว่า เขาไม่สนับสนุนแนวคิดว่าลูก ๆ ควรได้รับมรดกหรือหุ้นของบริษัทโดยอัตโนมัติ เขาเน้นย้ำว่าความมั่งคั่งหรือความเป็นผู้นำไม่ควรถูกสืบต่อเพียงแค่เพราะสายสัมพันธ์ครอบครัวล้วน ๆ
"ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่จะให้หุ้นของบริษัทแก่ลูก ๆ โดยอัตโนมัติอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสนใจ หรือตั้งใจ หรือมีความสามารถในการบริหารบริษัทก็ตาม" อีลอน มัสก์ ระบุพร้อมเสริมว่า "ผมคิดว่านั่นเป็นความผิดพลาด"
จากรายงานของ The Mirror US เขาเชื่อว่าอาจมอบอำนาจควบคุมให้แก่ใครก็ตามทั้งที่ไม่มั่นใจในความสามารถ อาจจะเป็นภัยต่อบริษัทที่เขาสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเขาได้ระบุตัวบุคคลที่ไว้วางใจให้บริหารอาณาจักรธุรกิจของเขาต่อไปในกรณีที่เขาไม่อยู่แล้ว แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ
อนึ่ง อีลอน มัสก์ มีลูกทั้งหมด 14 คน ที่เกิดจากภรรยา 4 คน โดยเกิดจากภรรยาคนแรก 6 คน อีก 3 คนกับภรรยาคนที่ 2 มี 4 คน จากภรรยาคนที่ 3 และอีก 1 คน จากภรรยาคนล่าสุด
แม้ในทางทฤษฎี หากทรัพย์สินของเขาถูกแบ่งเท่า ๆ กันให้กับลูกทั้ง 14 คน แต่ละคนอาจได้รับมรดกมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อีลอน มัสก์ ไม่เคยส่งสัญญาณว่ามีแผนจะทำเช่นนั้น และยังไม่ชัดเจนว่าทรัพย์สินของเขาจะถูกจัดสรรเข้ากองทรัสต์ บริจาคเพื่อการกุศล หรือมอบให้สมาชิกครอบครัวในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากโครงสร้างการบริหารบริษัทมากน้อยเพียงใด
แม้ว่า อีลอน มัสก์ จะกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลก พร้อมขึ้นแท่นมหาเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์ หลังมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการที่ SpaceX เข้าสู่ตลาดหุ้น แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้แสดงจุดยืนแล้วว่าไม่คิดที่จะส่งต่อความมั่งคั่งที่มีเป็นมรดกแก่ลูก ๆ ทั้ง 14 คนโดยตรง
โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Hindustan Times รายงานว่า จากการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ CEO Council ของนิตยสารวอลสตรีท อีลอน มัสก์ ระบุว่า เขาไม่สนับสนุนแนวคิดว่าลูก ๆ ควรได้รับมรดกหรือหุ้นของบริษัทโดยอัตโนมัติ เขาเน้นย้ำว่าความมั่งคั่งหรือความเป็นผู้นำไม่ควรถูกสืบต่อเพียงแค่เพราะสายสัมพันธ์ครอบครัวล้วน ๆ
"ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่จะให้หุ้นของบริษัทแก่ลูก ๆ โดยอัตโนมัติอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสนใจ หรือตั้งใจ หรือมีความสามารถในการบริหารบริษัทก็ตาม" อีลอน มัสก์ ระบุพร้อมเสริมว่า "ผมคิดว่านั่นเป็นความผิดพลาด"
อีลอน มัสก์ เคยกล่าวในการสัมภาษณ์หลายครั้งก่อนหน้านี้ว่า ตำแหน่งผู้นำในบริษัทของเขาควรจะให้แก่ใครก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ แทนที่จะเป็นสายเลือด
จากรายงานของ The Mirror US เขาเชื่อว่าอาจมอบอำนาจควบคุมให้แก่ใครก็ตามทั้งที่ไม่มั่นใจในความสามารถ อาจจะเป็นภัยต่อบริษัทที่เขาสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเขาได้ระบุตัวบุคคลที่ไว้วางใจให้บริหารอาณาจักรธุรกิจของเขาต่อไปในกรณีที่เขาไม่อยู่แล้ว แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ
อนึ่ง อีลอน มัสก์ มีลูกทั้งหมด 14 คน ที่เกิดจากภรรยา 4 คน โดยเกิดจากภรรยาคนแรก 6 คน อีก 3 คนกับภรรยาคนที่ 2 มี 4 คน จากภรรยาคนที่ 3 และอีก 1 คน จากภรรยาคนล่าสุด
แม้ในทางทฤษฎี หากทรัพย์สินของเขาถูกแบ่งเท่า ๆ กันให้กับลูกทั้ง 14 คน แต่ละคนอาจได้รับมรดกมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อีลอน มัสก์ ไม่เคยส่งสัญญาณว่ามีแผนจะทำเช่นนั้น และยังไม่ชัดเจนว่าทรัพย์สินของเขาจะถูกจัดสรรเข้ากองทรัสต์ บริจาคเพื่อการกุศล หรือมอบให้สมาชิกครอบครัวในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากโครงสร้างการบริหารบริษัทมากน้อยเพียงใด
ขอบคุณข้อมูลจาก Hindustan Times