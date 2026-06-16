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อีลอน มัสก์ ยันไม่คิดยกมรดกให้ลูก 14 คน แค่เพราะเป็นสายเลือด แม้รวยล้านล้าน

          อีลอน มัสก์ จะไม่ยกมรดกแก่ลูกทั้ง 14 คน เพียงเพราะแค่เป็นสายเลือดเดียวกัน แม้แต่หุ้นบริษัท หรือตำแหน่งบริหาร ก็จะไม่ยกให้ลูกแบบอัตโนมัติ 

อีลอน มัสก์

          แม้ว่า อีลอน มัสก์ จะกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลก พร้อมขึ้นแท่นมหาเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์ หลังมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการที่ SpaceX เข้าสู่ตลาดหุ้น แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้แสดงจุดยืนแล้วว่าไม่คิดที่จะส่งต่อความมั่งคั่งที่มีเป็นมรดกแก่ลูก ๆ ทั้ง 14 คนโดยตรง 

          โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Hindustan Times รายงานว่า จากการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ CEO Council ของนิตยสารวอลสตรีท อีลอน มัสก์ ระบุว่า เขาไม่สนับสนุนแนวคิดว่าลูก ๆ ควรได้รับมรดกหรือหุ้นของบริษัทโดยอัตโนมัติ เขาเน้นย้ำว่าความมั่งคั่งหรือความเป็นผู้นำไม่ควรถูกสืบต่อเพียงแค่เพราะสายสัมพันธ์ครอบครัวล้วน ๆ 

          "ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่จะให้หุ้นของบริษัทแก่ลูก ๆ โดยอัตโนมัติอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสนใจ หรือตั้งใจ หรือมีความสามารถในการบริหารบริษัทก็ตาม" อีลอน มัสก์ ระบุพร้อมเสริมว่า "ผมคิดว่านั่นเป็นความผิดพลาด"

          อีลอน มัสก์ เคยกล่าวในการสัมภาษณ์หลายครั้งก่อนหน้านี้ว่า ตำแหน่งผู้นำในบริษัทของเขาควรจะให้แก่ใครก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ แทนที่จะเป็นสายเลือด

          จากรายงานของ The Mirror US เขาเชื่อว่าอาจมอบอำนาจควบคุมให้แก่ใครก็ตามทั้งที่ไม่มั่นใจในความสามารถ อาจจะเป็นภัยต่อบริษัทที่เขาสร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเขาได้ระบุตัวบุคคลที่ไว้วางใจให้บริหารอาณาจักรธุรกิจของเขาต่อไปในกรณีที่เขาไม่อยู่แล้ว แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ 

          อนึ่ง อีลอน มัสก์ มีลูกทั้งหมด 14 คน ที่เกิดจากภรรยา 4 คน โดยเกิดจากภรรยาคนแรก 6 คน อีก 3 คนกับภรรยาคนที่ 2 มี 4 คน จากภรรยาคนที่ 3 และอีก 1 คน จากภรรยาคนล่าสุด 

          แม้ในทางทฤษฎี หากทรัพย์สินของเขาถูกแบ่งเท่า ๆ กันให้กับลูกทั้ง 14 คน แต่ละคนอาจได้รับมรดกมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อีลอน มัสก์ ไม่เคยส่งสัญญาณว่ามีแผนจะทำเช่นนั้น และยังไม่ชัดเจนว่าทรัพย์สินของเขาจะถูกจัดสรรเข้ากองทรัสต์ บริจาคเพื่อการกุศล หรือมอบให้สมาชิกครอบครัวในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากโครงสร้างการบริหารบริษัทมากน้อยเพียงใด



ขอบคุณข้อมูลจาก Hindustan Times
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อีลอน มัสก์ ยันไม่คิดยกมรดกให้ลูก 14 คน แค่เพราะเป็นสายเลือด แม้รวยล้านล้าน โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 16:12:57 1,140 อ่าน
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