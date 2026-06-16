ดราม่าคาเฟ่ดังเชียงใหม่ ลูกค้ากล่าวหาคิดน้ำแข็งแพง 35 บาท แจงอีกมุมเป็นยังไง

ดราม่าคาเฟ่ดัง จ.เชียงใหม่ ลูกค้ากล่าวหาคิดน้ำแข็งแพงถึง 35 บาท ล่าสุดร้านแจงแล้ว เรื่องอีกมุมเป็นอย่างไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River
ราคากาแฟร้อนของเมนูนี้อยู่ที่ 70 บาท และราคากาแฟเย็นอยู่ที่ 105 บาท ซึ่งเป็นราคาของคนละเมนู โดยส่วนต่าง 35 บาทไม่ได้เป็นค่าน้ำแข็ง แต่เป็นสูตรเครื่องดื่มเย็นที่ใช้ปริมาณวัตถุดิบและส่วนผสมมากกว่ากาแฟร้อน รวมถึงปริมาณกาแฟที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้รสชาติยังคงเข้มข้นเมื่อเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งค่ะ
หากการแสดงราคาในเมนูทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการคิดค่าน้ำแข็งเพิ่ม ทางร้านขอน้อมรับข้อเสนอแนะและจะนำไปปรับปรุงการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งทางร้านได้มีการลงราคาสินค้าเอาไว้อย่างชัดเจนและไม่ได้มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใด"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River มีการโพสต์ชี้แจงดราม่าเรื่องคิดค่าราคาน้ำแข็งลูกค้าเพิ่ม 35 บาท มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River
"ในกรณีนี้ ทางร้านไม่ได้คิดค่าน้ำแข็งเพิ่ม 35 บาทค่ะ
ราคากาแฟร้อนของเมนูนี้อยู่ที่ 70 บาท และราคากาแฟเย็นอยู่ที่ 105 บาท ซึ่งเป็นราคาของคนละเมนู โดยส่วนต่าง 35 บาทไม่ได้เป็นค่าน้ำแข็ง แต่เป็นสูตรเครื่องดื่มเย็นที่ใช้ปริมาณวัตถุดิบและส่วนผสมมากกว่ากาแฟร้อน รวมถึงปริมาณกาแฟที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้รสชาติยังคงเข้มข้นเมื่อเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งค่ะ
หากการแสดงราคาในเมนูทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการคิดค่าน้ำแข็งเพิ่ม ทางร้านขอน้อมรับข้อเสนอแนะและจะนำไปปรับปรุงการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งทางร้านได้มีการลงราคาสินค้าเอาไว้อย่างชัดเจนและไม่ได้มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใด"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River