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ดราม่าคาเฟ่ดังเชียงใหม่ ลูกค้ากล่าวหาคิดน้ำแข็งแพง 35 บาท แจงอีกมุมเป็นยังไง

          ดราม่าคาเฟ่ดัง จ.เชียงใหม่ ลูกค้ากล่าวหาคิดน้ำแข็งแพงถึง 35 บาท ล่าสุดร้านแจงแล้ว เรื่องอีกมุมเป็นอย่างไร

ดราม่าน้ำแข็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River

          วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River มีการโพสต์ชี้แจงดราม่าเรื่องคิดค่าราคาน้ำแข็งลูกค้าเพิ่ม 35 บาท มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ดราม่าน้ำแข็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River

          "ในกรณีนี้ ทางร้านไม่ได้คิดค่าน้ำแข็งเพิ่ม 35 บาทค่ะ

          ราคากาแฟร้อนของเมนูนี้อยู่ที่ 70 บาท และราคากาแฟเย็นอยู่ที่ 105 บาท ซึ่งเป็นราคาของคนละเมนู โดยส่วนต่าง 35 บาทไม่ได้เป็นค่าน้ำแข็ง แต่เป็นสูตรเครื่องดื่มเย็นที่ใช้ปริมาณวัตถุดิบและส่วนผสมมากกว่ากาแฟร้อน รวมถึงปริมาณกาแฟที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้รสชาติยังคงเข้มข้นเมื่อเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งค่ะ

          หากการแสดงราคาในเมนูทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการคิดค่าน้ำแข็งเพิ่ม ทางร้านขอน้อมรับข้อเสนอแนะและจะนำไปปรับปรุงการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งทางร้านได้มีการลงราคาสินค้าเอาไว้อย่างชัดเจนและไม่ได้มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใด"

ดราม่าน้ำแข็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River

ดราม่าน้ำแข็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปางแฟน : Rock n' River


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ดราม่าคาเฟ่ดังเชียงใหม่ ลูกค้ากล่าวหาคิดน้ำแข็งแพง 35 บาท แจงอีกมุมเป็นยังไง โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 16:35:22
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