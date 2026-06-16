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เปิดความหมาย “หักพระสาง” ในพิธีพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

          พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงหวีพระเกศาพระศพ ทูลกระหม่อมพี่ เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนทรงหักพระสางตามโบราณราชประเพณี 

หักพระสาง

          นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความโศกเศร้าอาลัยและทรงคุณค่าตามโบราณราชประเพณี ในพิธีพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ถวายพระภูษาตาดระกำคลุมพระศพ และทรงหวีพระเกศาถวายพระศพตามราชประเพณี

          ขั้นตอนดังกล่าวมีแบบแผนที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยทรงหวีพระเกศาขึ้น 1 ครั้ง หวีลง 1 ครั้ง และหวีขึ้นอีก 1 ครั้ง ก่อนทรงหักพระสางและวางลงบนพานที่เจ้าพนักงานเชิญไว้ เป็นการประกอบพระราชพิธีตามธรรมเนียมโบราณที่เปี่ยมด้วยความหมายอันลึกซึ้ง

          ตามคติที่สืบทอดกันมา การหวีพระเกศาครั้งแรกเปรียบเสมือนการถวายพระเกียรติยศและแสดงความเทิดทูน การหวีลงในครั้งถัดมาหมายถึงการคืนสู่ความสงบแห่งสังขาร ส่วนการหวีขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายถือเป็นการถวายพระเกียรติเป็นวาระสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นพระราชพิธี

          ขณะที่การ "หักพระสาง" หรือการหักหวี ถือเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมสำคัญที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม โดยสื่อถึงการสิ้นสุดการใช้งานของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เป็นสัญลักษณ์ว่าหน้าที่ในโลกนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่จำเป็นต้องประดับตกแต่งหรือยึดติดกับรูปกายอีกต่อไป

หักพระสาง
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

หักพระสาง
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 






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เปิดความหมาย “หักพระสาง” ในพิธีพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ อัปเดตล่าสุด 16 มิถุนายน 2569 เวลา 20:38:57 1,558 อ่าน
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