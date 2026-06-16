เปิดความหมาย “หักพระสาง” ในพิธีพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงหวีพระเกศาพระศพ ทูลกระหม่อมพี่ เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนทรงหักพระสางตามโบราณราชประเพณี
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความโศกเศร้าอาลัยและทรงคุณค่าตามโบราณราชประเพณี ในพิธีพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ถวายพระภูษาตาดระกำคลุมพระศพ และทรงหวีพระเกศาถวายพระศพตามราชประเพณี
ขั้นตอนดังกล่าวมีแบบแผนที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยทรงหวีพระเกศาขึ้น 1 ครั้ง หวีลง 1 ครั้ง และหวีขึ้นอีก 1 ครั้ง ก่อนทรงหักพระสางและวางลงบนพานที่เจ้าพนักงานเชิญไว้ เป็นการประกอบพระราชพิธีตามธรรมเนียมโบราณที่เปี่ยมด้วยความหมายอันลึกซึ้ง
ตามคติที่สืบทอดกันมา การหวีพระเกศาครั้งแรกเปรียบเสมือนการถวายพระเกียรติยศและแสดงความเทิดทูน การหวีลงในครั้งถัดมาหมายถึงการคืนสู่ความสงบแห่งสังขาร ส่วนการหวีขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายถือเป็นการถวายพระเกียรติเป็นวาระสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นพระราชพิธี
ขณะที่การ "หักพระสาง" หรือการหักหวี ถือเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมสำคัญที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม โดยสื่อถึงการสิ้นสุดการใช้งานของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เป็นสัญลักษณ์ว่าหน้าที่ในโลกนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่จำเป็นต้องประดับตกแต่งหรือยึดติดกับรูปกายอีกต่อไป
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya