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อันดับโลกวอลเลย์บอลไทย ก่อนแข่งสนาม 2 ชนะยูเครนได้แต้มบาน แถมดูฟรีผ่านทีวีได้

           วอลเลย์บอล vnl กลับมาแข่งอีกครั้งในสนาม 2 ส่องอันดับโลกของไทย ชนะ ยูเครน ได้แต้มเท่าไร คะแนนพุ่งแน่นอน ช่องไหนถ่ายทอดสดฟรี ๆ

วอลเลย์บอลไทย

           พักหายใจหายคอกันไปเกือบ 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้จูนทีมกันใหม่ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทย ที่เพิ่งลงแข่งขันในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 ด้วยการแพ้รวด 4 นัด รั้งรองบ๊วยของรายการ

           วันที่ 17 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2026 จะกลับมาแข่งขันกันต่อ ครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพสนาม 2 มีโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด ดังนี้

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          - 17 มิ.ย. พบ ยูเครน เวลา 20.30 น.

          - 18 มิ.ย. พบ บัลแกเรีย เวลา 20.30 น

          - 20 มิ.ย. พบ แคนาดา เวลา 20.30 น

          - 21 มิ.ย. พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น

ช่องทางถ่ายทอดสด


          วอลเลย์บอลไทย จะมีการถ่ายทอดสดสนาม 2 แบบให้ดูฟรีผ่านช่อง MONOMAX SPORTS หมายเลข 29

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนเท่าไร


          ตอนนี้ไทยรั้งอันดับ 24 ของโลก ยูเครนอันดับ 16 ของโลก ความต่างของอันดับโลก ทำให้ผลชนะจะได้คะแนนเยอะเล็กน้อย แพ้ก็เสียคะแนนเล็กน้อย ดังนี้

1. ไทยชนะ

          - ชนะ 3-0 เซต ได้ 12 คะแนน

          - ชนะ 3-1 เซต ได้ 9.2 คะแนน

          - ชนะ 3-2 เซต ได้ 7 คะแนน

2. ไทยแพ้

          - แพ้ 2-3 เซต เสีย 3 คะแนน

          - แพ้ 1-3 เซต เสีย 5.5 คะแนน

          - แพ้ 0-3 เซต เสีย 8 คะแนน


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