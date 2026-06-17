อันดับโลกวอลเลย์บอลไทย ก่อนแข่งสนาม 2 ชนะยูเครนได้แต้มบาน แถมดูฟรีผ่านทีวีได้

วอลเลย์บอล vnl กลับมาแข่งอีกครั้งในสนาม 2 ส่องอันดับโลกของไทย ชนะ ยูเครน ได้แต้มเท่าไร คะแนนพุ่งแน่นอน ช่องไหนถ่ายทอดสดฟรี ๆ
พักหายใจหายคอกันไปเกือบ 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้จูนทีมกันใหม่ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทย ที่เพิ่งลงแข่งขันในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 ด้วยการแพ้รวด 4 นัด รั้งรองบ๊วยของรายการ
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2026 จะกลับมาแข่งขันกันต่อ ครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพสนาม 2 มีโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด ดังนี้
ภาพจาก volleyballworld
- 17 มิ.ย. พบ ยูเครน เวลา 20.30 น.
- 18 มิ.ย. พบ บัลแกเรีย เวลา 20.30 น
- 20 มิ.ย. พบ แคนาดา เวลา 20.30 น
- 21 มิ.ย. พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น
ช่องทางถ่ายทอดสด
วอลเลย์บอลไทย จะมีการถ่ายทอดสดสนาม 2 แบบให้ดูฟรีผ่านช่อง MONOMAX SPORTS หมายเลข 29
ภาพจาก volleyballworld
ผลแพ้ชนะ จะได้คะแนนเท่าไร
ตอนนี้ไทยรั้งอันดับ 24 ของโลก ยูเครนอันดับ 16 ของโลก ความต่างของอันดับโลก ทำให้ผลชนะจะได้คะแนนเยอะเล็กน้อย แพ้ก็เสียคะแนนเล็กน้อย ดังนี้
1. ไทยชนะ
- ชนะ 3-0 เซต ได้ 12 คะแนน
- ชนะ 3-1 เซต ได้ 9.2 คะแนน
- ชนะ 3-2 เซต ได้ 7 คะแนน
2. ไทยแพ้
- แพ้ 2-3 เซต เสีย 3 คะแนน
- แพ้ 1-3 เซต เสีย 5.5 คะแนน
- แพ้ 0-3 เซต เสีย 8 คะแนน