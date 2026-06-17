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ตาวัย 78 ปีผู้ล่วงลับ บอกทุกคนว่าไม่มีเงิน ครอบครัวน้ำตาซึม เพิ่งรู้เก็บเงินทั้งชีวิตไว้สุดใกล้ตัว

           ครอบครัวน้ำตาซึม เปิดกล่องเครื่องมือเก่าของตาวัย 78 ปี ชาวอุดรฯ หลังเสียชีวิต พบเงินสดรวมทองคำมูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท พบตลอดชีวิตใช้ชีวิตมัธยัสถ์ บ่นไม่มีเงินตลอด 

ตาซ่อนสมบัติ

           วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เผยเรื่องราวการจากไปของชายชราวัย 78 ปี ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งครอบครัวเพิ่งรู้ความจริงว่าผู้ตายนั้นเก็บทรัพย์สินเอาไว้เป็นจำนวนมากภายในกล่องเก็บเครื่องมือช่าง และไม่เคยบอกกล่าวให้คนในครอบครัวรับรู้มาก่อน

ตาซ่อนสมบัติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอเล่ อัศวินยักษ์แสด

           นายอินทร์ เสนดง อายุ 78 ปี ชาวบ้านหนองตูม ตำบลบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยญาติได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านพัก ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและคนในชุมชน เนื่องจากผู้ตายเป็นบุคคลที่มีความเรียบง่าย ใช้ชีวิตอย่างประหยัด และเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้าน

           ภรรยาของผู้ตายเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน สามีเป็นคนมัธยัสถ์และไม่เคยเปิดเผยเรื่องเงินเก็บให้ครอบครัวทราบ แม้เวลาที่ลูกหลานพูดถึงการสร้างบ้านหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็มักจะบอกเพียงว่าไม่มีเงิน กระทั่งหลังจากเสียชีวิต ครอบครัวจึงตัดสินใจเปิดกล่องเครื่องมือช่างที่ผู้ตายเก็บรักษาไว้ และพบเงินสดจำนวนมาก

ตาซ่อนสมบัติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอเล่ อัศวินยักษ์แสด

           ก่อนหน้านี้ ภรรยายอมรับว่าเคยกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ รวมถึงการดำรงชีวิตในอนาคต เพราะเข้าใจว่าสามีมีเงินเก็บไม่มากนัก แต่เมื่อพบเงินสดจำนวน 1.84 ล้านบาท พร้อมทองคำอีก 1 บาท ก็ทำให้รู้สึกทั้งตกใจและซาบซึ้งในความตั้งใจของสามีที่เก็บออมไว้เพื่อครอบครัว โดยไม่เคยแสดงออกหรือกล่าวถึงมาก่อน

ตาซ่อนสมบัติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอเล่ อัศวินยักษ์แสด

           ด้านลูกชายคนโตระบุว่า บิดามีอาชีพเกษตรกร ทำไร่ทำนา และเลี้ยงวัวควายมาตลอดชีวิต เงินที่เก็บสะสมไว้เกิดจากการทำงานหนักและการเก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลานาน รวมถึงรายได้จากการขายวัวควายในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมของชุมชนอยู่เสมอ

ตาซ่อนสมบัติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอเล่ อัศวินยักษ์แสด

           ครอบครัวยืนยันว่าจะนำเงินทั้งหมดฝากธนาคารเพื่อจัดเป็นกองมรดกสำหรับลูกหลาน และใช้ดูแลมารดาในอนาคต โดยมองว่าเงินก้อนนี้คือความรัก ความห่วงใย และความเสียสละที่ผู้ตายมอบไว้ให้ครอบครัว แม้ในวันที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่เห็นด้วยตนเองแล้วก็ตาม

ตาซ่อนสมบัติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอเล่ อัศวินยักษ์แสด

ตาซ่อนสมบัติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โอเล่ อัศวินยักษ์แสด


ขอบคุณข้อมูลจาก


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ตาวัย 78 ปีผู้ล่วงลับ บอกทุกคนว่าไม่มีเงิน ครอบครัวน้ำตาซึม เพิ่งรู้เก็บเงินทั้งชีวิตไว้สุดใกล้ตัว โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 08:58:29 11,427 อ่าน
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