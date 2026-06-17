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นักบินไขปริศนา นั่งท้ายลำปลอดภัยกว่าจริงไหม - พบเคยมีการทดสอบ จุดไหนน่ากลัวสุด

          จริงไหม นั่งเครื่องบินท้ายลำปลอดภัยสุด นักบินมากประสบการณ์ตอบให้ มองเป็นความเชื่อ แต่เลือกได้ก็จะนั่งท้าย - พบมีคนเคยทดลอง ชี้ตรงไหนไร้โอกาสรอด 

นั่งเครื่องบิน

          เป็นอีกหนึ่งความเชื่อในกลุ่มนักเดินทาง จึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกจองที่นั่งบริเวณท้ายลำ แทนที่จะนั่งโซนกลางหรือส่วนหัวของเครื่องบิน โดยมองว่ายิ่งอยู่ท้ายลำเท่าไหร่ ก็ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นหากเกิดเหตุเครื่องบินตก ขณะที่ล่าสุด นักบินตัวจริงผู้มีประสบการณ์ร่วม 38 ได้ออกมาเผยแล้ว ว่าการนั่งท้ายเครื่องบินจะปลอดภัยกว่าจริงหรือไม่

          โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า สตีฟ ไชบ์เนอร์ หรือ กัปตันสตีฟ ซึ่งทำงานกับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ส มานานถึง 38 ปี ได้กล่าวเพียงว่า "ผมคิดว่านั่นเป็นความเชื่อผิด ๆ ยิ่งกว่าอะไร"

          เขาตอบเรื่องดังกล่าวหลังได้รับคำถามจากชาวเน็ต พร้อมชี้ว่า "หากคุณอยู่บนเครื่องบินแอร์อินเดีย ที่นั่งดีที่สุดก็ต้องยกให้ 11A เพราะผู้รอดชีวิต 1 คนจากเที่ยวบิน 171 นั่งอยู่ตำแหน่ง 11A"

          อย่างไรก็ตาม กัปตันสตีฟยอมว่าในบางเหตุการณ์ที่ส่วนหัวของเครื่องบินรับแรงกระแทกอย่างรุนแรง ดังนั้นก็สมเหตุสมผลอยู่ที่ส่วนท้ายของเครื่องบิน จะไม่ต้องรับแรงนั้นมากที่สุด

          อย่างไรก็ตาม หากเขารู้ว่าเครื่องบินที่ขึ้นกำลังจะตก ก็คงจะไปนั่งส่วนท้ายลำเช่นกัน และก็อยากรู้ด้วยว่าเคยมีคนจงใจทำเครื่องบินตกเพื่อทดลองหรื่อไม่ ว่าจะเลือกนั่งหน้าหรือท้ายลำดี 
 
          จริง ๆ แล้ว พบว่าเมื่อปี 2555 เคยมีการทดสอบกับเครื่องบินโบอิ้ง 727-200 ที่จงใจทำให้เครื่องบินตก เพื่อหาตำแหน่งที่นั่งปลอดภัยที่สุด เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่า หุ่นจำลองที่นั่งอยู่บริเวณ 7 แถวแรกของลำ ไม่มีโอกาสรอดชีวิตเลย ขณะที่คนนั่งตำแหน่งถัด ๆ ไป โดยเฉพาะตรงกลางและท้ายห้องโดยสาร มีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่า 

นั่งเครื่องบิน

          ขณะที่ อาร์ จอห์น แฮนส์แมน ศาสตราจารย์ด้านการบินและอวกาศจาก MIT กล่าวว่า บางครั้งที่นั่งท้ายเครื่องบินก็อาจจะเป็นจุดปลอดภัยที่สุด โดยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ส่วนหัวของเครื่องบินจะทำหน้าที่เหมือนตัวรับแรงกระแทก 
 
          อย่างไรก็ตาม แครี แกรนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากวิทยาลัยการบิน Embry-Riddle Aeronautical University กล่าวว่า มีปัจจัยมากมายที่จะกำหนดได้ว่าที่นั่งตรงไหนปลอดภัยที่สุดบนเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการกระแทก ความเร็ว และมุมของการชน

          ด้าน อดีตหัวหน้าทีมความปลอดภัยของสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) กล่าวว่า "หากจะมีที่นั่งไหนที่ปลอดภัยกว่า การนั่งใกล้ทางออกฉุกเฉินจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ออกจากเครื่องได้เร็วขึ้น"

          ทั้งนี้ ทริชา เฟอร์กูสัน ซีอีโอของ The Interaction Group เผยด้วยว่า "เครื่องบินแต่ละลำ และประตูแต่ละบานบนเครื่อง มีการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตั้งใจดูการสาธิตและอ่านบัตรความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินที่คุณขึ้น"
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible


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นักบินไขปริศนา นั่งท้ายลำปลอดภัยกว่าจริงไหม - พบเคยมีการทดสอบ จุดไหนน่ากลัวสุด อัปเดตล่าสุด 17 มิถุนายน 2569 เวลา 11:11:36 1,481 อ่าน
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