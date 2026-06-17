ซื้อโดนัทผ่านแอปฯ 45 บาท สภาพของดูไม่ได้ ขอคืนเงินได้แค่ 13 เพราะจ่ายเหรียญ ผิดไหม ?

ซื้อโดนัทผ่านแอปฯ แต่กินหน้าร้าน สุดท้ายเจอเหตุการณ์ช็อก ดีจริงที่กินหน้าร้าน ก่อนเข้าไปขอเงินคืน กลับคืนให้ 13 บาท ใครผิดใครถูก
วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก SereneLemur2463 มีการสั่งโดนัทจากร้านค้าแห่งหนึ่ง แต่สิ่งที่ได้มากลับชวนช็อก ที่พีคสุดคือตอนคืนเงิน ทำไมขาดทุนย่อยยับ มีรายละเอียดดังนี้
ด้วยความเข้าใจว่า จะแข็งจากที่เขาเอาออกจากการฟรีซ เพราะเดินออกไปหยิบมา เรากัดไปจนคายออกมา คือมันแห้ง แล้วกลิ่นเหมือนกินดินเต็มปากจะอ้วก พลิกดูถึงเห็นว่ามีราด้วย ลองบีบดูก็ไม่แตก จนเอามาทุบโต๊ะก็ไม่แตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SereneLemur2463
สั่งผ่านแอปฯ แต่กินหน้าร้าน เลยเดินไปบอกพนักงาน แล้วถ้าว่าราคาเท่าไร เราแจ้งว่าเราซื้อทางแอปฯ นะคะ
คือราคาเต็ม 45 เราใช้ส่วนลดและคอยน์เหลือ 13 บาท พนักงานคืน 13 บาทจ้า แล้วคอยน์ที่ฉันแลกล่ะ พอเลย เลิกกินกาแฟร้านนี้จ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SereneLemur2463
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SereneLemur2463