วิเคราะห์ ดีล สหรัฐฯ - อิหร่าน แม้แนวโน้มน้ำมันดี แต่เศรษฐกิจโลกยังกระทบอีกหลายเดือน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมัน เศรษฐกิจโลก หลังดีล สหรัฐฯ - อิหร่าน เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ผู้เชี่ยวชาญชี้ แม้จะหยุดยิง ผลกระทบยังคงมีอีกหลายเดือน
อย่างไรก็ตาม คำถามที่น่าติดตามหลังจากนี้ คือสงครามจะจบลงจริงไหม และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร หลังวิกฤติการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูดก่อนหน้า จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญสำหรับน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ตลอดจนสินค้าจำเป็นอื่น ๆ
ในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี ได้เผยบทวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากนี้ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการเดินเรื่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังต้องใช้เวลากว่าจะกลับมาเป็นปกติ และผลกระทบจากสงครามต่อเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีอยู่อีกหลายเดือน
ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดได้เร็วแค่ไหน ?
แม้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะประกาศหลังทำข้อตกลงกับอิหร่าน ว่าเริ่มมีเรือเคลื่อนไหวที่ฮอร์มุซแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลการติดตามเรือ พบว่าปริมาณการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซยังคงต่ำอยู่ โดยข้อมูลจาก MarineTraffic พบว่ามีเรือเพียง 2 ลำที่ออกจากเส้นทางน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แม้จะมีเรือบางส่วนจากบางชาติสามารถผ่านเส้นทางได้ แต่ยังคงมีเรืออีกหลายร้อยลำติดอยู่ในอ่าว เนื่องจากความเสี่ยงทั้งทุ่นระเบิดในทะเลและการโจมตีต่าง ๆ
ขณะที่ นีล เชียริง หัวหน้ากลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ของ Capital Economics ชี้ว่า ยังต้องรอดูต่อไปว่าดีลล่าสุดนี้เป็นเพียงการหยุดยิงที่เปราะบาง หรือเป็นการยุติข้อพิพาทอย่างยั่งยืน
เชียริง เสริมด้วยว่า น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าการไหลของน้ำมันผ่านฮอร์มุซจะกลับสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนสงคราม
"แม้เรือจะผ่านได้อย่างปลอดภัยในตอนนี้ เรือบรรทุกน้ำมันก็ยังอยู่ผิดที่ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและกลั่นน้ำมันต้องกลับมาทำงานเต็มกำลัง และยังมีคำถามเกี่ยวกับต้นทุนและความพร้อมของประกันภัย สำหรับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบด้วย"
ด้านบริษัท Maersk จากเดนมาร์ก ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือใหญ่อันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีเรือติดอยู่ 5 ลำ ระบุว่า ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าข้อตกลงนี้จะส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์อย่างไร
สงครามทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งทะยาน ณ จุดหนึ่งเคยพุ่งสูงสุดอยู่ราว 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการสู้รบ ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม หลังจากมีข่าวเรื่องดีล สหรัฐฯ-อิหร่าน ราคาน้ำมันดิบก็ตกลงมาอยู่ที่ 83.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ด้าน ฟลอเรนซ์ ชมิต นักยุทธศาสตร์พลังงานอาวุโสที่ Rabobank ชี้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นความผันผวนอย่างมากช่วงก่อนลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซในวันที่ 19 มิถุนายน
"มีบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทั้ง 2 ฝ่าย และที่สำคัญคือ เรายังไม่รู้ว่าดีลนั้นจะได้รับการลงนามหรือไม่ สิ่งที่เราได้เห็นจนถึงตอนนี้คือข้อตกลง 60 วัน เพื่อเปิดฮอร์มุซ แต่จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นล่ะ ? ถ้าอิหร่านยังอยากจะเก็บค่าผ่านทางล่ะ ?" นักยุทธศาสตร์พลังงานอาวุโส เผยกับ บีบีซี พร้อมชี้ว่า ข้อตกลงสันติภาพอย่างเต็มรูปแบบอาจจะยังอีกยาวไกล
แต่ถึงอย่างนั้น ชมิตมองว่าความปกติในระบบ รวมถึงราคา อาจกลับมาได้ภายในสิ้นปี หากมีการตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีเรือบรรทุกน้ำมันดิบผ่านฮอรร์มุซวันละ 26 ลำ เหมือนก่อนสงคราม
ราคาอาหารโลก กระทบไหม ?
ราคาอาหารโลกอาจดีขึ้นหากอุปทานปุ๋ยกลับเข้ามาใกล้ระดับปกติอีกครั้ง หลังจากมีต้นทุนสูงขึ้นมากก่อนหน้านี้
ขณะที่ Yara หนึ่งในบริษัทปุ๋ยและพืชผลรายใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวว่า สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอน และในระยะสั้น เกษตรกรอาจต้องการการสนับสนุนที่ตรงเป้า เพื่อรับมือกับความผันผวนที่ยังคงอยู่
เมาริซิโอ คารูลลี นักวิเคราะห์พลังงานโลกของ Quilter Cheviot กล่าวว่า การหยุดยิงควรช่วยบรรเทาแรงกดดันเฉพาะหน้าในตลาดปุ๋ย แต่มันจะไม่เกิดขึ้นในทันที
คารูลลี ชี้ว่า มีปุ๋ยที่ซื้อ-ขายกันถึง 1 ใน 3 และก๊าซธรรมชาติจำนวนมากที่ใช้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ความเสียหายอันยืดเยื้อต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต้องใช้เวลาในการแซ่มแซม
"ยิ่งกว่านั้น ฤดูกาลเพาะปลูกได้เริ่มต้นไปแล้วในหลายส่วนของโลก กว่าการส่งมอบปุ๋ยจะกลับมาก็คงสายเกินไปสำหรับพืชผลในปีนี้ ซึ่งน่าจะส่งผลลบต่อผลผลิตทั่วโลก"
เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน นับจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอล เริ่มทำสงครามกับอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก ในที่สุดสหรัฐฯ - อิหร่าน ก็เตรียมลงนามข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 โดยจะมีกรอบเวลา 60 วัน ในการเจรจาประเด็นต่าง ๆ เพื่อทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม คำถามที่น่าติดตามหลังจากนี้ คือสงครามจะจบลงจริงไหม และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร หลังวิกฤติการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูดก่อนหน้า จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญสำหรับน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว ตลอดจนสินค้าจำเป็นอื่น ๆ
ในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี ได้เผยบทวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากนี้ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการเดินเรื่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังต้องใช้เวลากว่าจะกลับมาเป็นปกติ และผลกระทบจากสงครามต่อเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีอยู่อีกหลายเดือน
ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดได้เร็วแค่ไหน ?
แม้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะประกาศหลังทำข้อตกลงกับอิหร่าน ว่าเริ่มมีเรือเคลื่อนไหวที่ฮอร์มุซแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลการติดตามเรือ พบว่าปริมาณการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซยังคงต่ำอยู่ โดยข้อมูลจาก MarineTraffic พบว่ามีเรือเพียง 2 ลำที่ออกจากเส้นทางน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แม้จะมีเรือบางส่วนจากบางชาติสามารถผ่านเส้นทางได้ แต่ยังคงมีเรืออีกหลายร้อยลำติดอยู่ในอ่าว เนื่องจากความเสี่ยงทั้งทุ่นระเบิดในทะเลและการโจมตีต่าง ๆ
ขณะที่ นีล เชียริง หัวหน้ากลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ของ Capital Economics ชี้ว่า ยังต้องรอดูต่อไปว่าดีลล่าสุดนี้เป็นเพียงการหยุดยิงที่เปราะบาง หรือเป็นการยุติข้อพิพาทอย่างยั่งยืน
เชียริง เสริมด้วยว่า น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าการไหลของน้ำมันผ่านฮอร์มุซจะกลับสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนสงคราม
"แม้เรือจะผ่านได้อย่างปลอดภัยในตอนนี้ เรือบรรทุกน้ำมันก็ยังอยู่ผิดที่ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิตและกลั่นน้ำมันต้องกลับมาทำงานเต็มกำลัง และยังมีคำถามเกี่ยวกับต้นทุนและความพร้อมของประกันภัย สำหรับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบด้วย"
ด้านบริษัท Maersk จากเดนมาร์ก ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือใหญ่อันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีเรือติดอยู่ 5 ลำ ระบุว่า ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าข้อตกลงนี้จะส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์อย่างไร
ราคาน้ำมันต่อจากนี้จะเป็นยังไง ?
สงครามทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งทะยาน ณ จุดหนึ่งเคยพุ่งสูงสุดอยู่ราว 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการสู้รบ ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม หลังจากมีข่าวเรื่องดีล สหรัฐฯ-อิหร่าน ราคาน้ำมันดิบก็ตกลงมาอยู่ที่ 83.55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ด้าน ฟลอเรนซ์ ชมิต นักยุทธศาสตร์พลังงานอาวุโสที่ Rabobank ชี้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นความผันผวนอย่างมากช่วงก่อนลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซในวันที่ 19 มิถุนายน
"มีบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทั้ง 2 ฝ่าย และที่สำคัญคือ เรายังไม่รู้ว่าดีลนั้นจะได้รับการลงนามหรือไม่ สิ่งที่เราได้เห็นจนถึงตอนนี้คือข้อตกลง 60 วัน เพื่อเปิดฮอร์มุซ แต่จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นล่ะ ? ถ้าอิหร่านยังอยากจะเก็บค่าผ่านทางล่ะ ?" นักยุทธศาสตร์พลังงานอาวุโส เผยกับ บีบีซี พร้อมชี้ว่า ข้อตกลงสันติภาพอย่างเต็มรูปแบบอาจจะยังอีกยาวไกล
แต่ถึงอย่างนั้น ชมิตมองว่าความปกติในระบบ รวมถึงราคา อาจกลับมาได้ภายในสิ้นปี หากมีการตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีเรือบรรทุกน้ำมันดิบผ่านฮอรร์มุซวันละ 26 ลำ เหมือนก่อนสงคราม
ด้วยข่าวเชิงบวกในตอนนี้ เธอมองว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะร่วงลงต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่จากนั้นอาจจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80 กลาง ๆ ก่อนสิ้นปี
ราคาอาหารโลก กระทบไหม ?
ราคาอาหารโลกอาจดีขึ้นหากอุปทานปุ๋ยกลับเข้ามาใกล้ระดับปกติอีกครั้ง หลังจากมีต้นทุนสูงขึ้นมากก่อนหน้านี้
ขณะที่ Yara หนึ่งในบริษัทปุ๋ยและพืชผลรายใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวว่า สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอน และในระยะสั้น เกษตรกรอาจต้องการการสนับสนุนที่ตรงเป้า เพื่อรับมือกับความผันผวนที่ยังคงอยู่
เมาริซิโอ คารูลลี นักวิเคราะห์พลังงานโลกของ Quilter Cheviot กล่าวว่า การหยุดยิงควรช่วยบรรเทาแรงกดดันเฉพาะหน้าในตลาดปุ๋ย แต่มันจะไม่เกิดขึ้นในทันที
คารูลลี ชี้ว่า มีปุ๋ยที่ซื้อ-ขายกันถึง 1 ใน 3 และก๊าซธรรมชาติจำนวนมากที่ใช้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ความเสียหายอันยืดเยื้อต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต้องใช้เวลาในการแซ่มแซม
"ยิ่งกว่านั้น ฤดูกาลเพาะปลูกได้เริ่มต้นไปแล้วในหลายส่วนของโลก กว่าการส่งมอบปุ๋ยจะกลับมาก็คงสายเกินไปสำหรับพืชผลในปีนี้ ซึ่งน่าจะส่งผลลบต่อผลผลิตทั่วโลก"
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC