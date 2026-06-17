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ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 18 มิ.ย. ถึงคิว อังกฤษ - โปรตุเกส ลงสนาม เช็กได้ดูฟรีไหม

          ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 18 มิ.ย. เช็กโปรแกรมครบ 5 คู่ โปรตุเกส-อังกฤษ นำทัพลงสนาม แมตช์ไหนถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีบ้าง


ฟุตบอลโลก 2026


          ศึกฟุตบอลโลก 2026 เดินหน้าเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันอีกหนึ่งวันที่แฟนบอลไม่ควรพลาด โดยคืนวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2569 มีคิวฟาดแข้งรวม 5 คู่ จาก 3 กลุ่มการแข่งขัน ทั้งทีมดังจากยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ ลงสนามลุ้นแต้มสำคัญในรอบแบ่งกลุ่ม

          ไฮไลต์สำคัญวันที่ 18 มิถุนายน อยู่ที่ โปรตุเกส แชมป์ยูโร 2016 ที่มีคิวพบกับ ดีอาร์ คองโก ในเวลา 00.00 น. ขณะที่อีกหนึ่งคู่ที่แฟนบอลรอคอยคือ อังกฤษ แชมป์โลก 1 สมัย พบ โครเอเชีย ทีมจอมล้มยักษ์ เตะเวลา 03.00 น. 



โปรแกรมฟุตบอลโลก  18 มิถุนายน 2569 (เช้าวันพฤหัสฯ)


          กลุ่ม เค : โปรตุเกส พบ ดีอาร์ คองโก เวลา 00.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)

          กลุ่ม เค : อุซเบกิสถาน พบ โคลอมเบีย เวลา 09.00 น.

          กลุ่ม แอล : อังกฤษ พบ โครเอเชีย เวลา 03.00 น.

          กลุ่ม แอล : กานา พบ ปานามา เวลา 06.00 น.

          กลุ่ม เอ : สาธารณรัฐเช็ก พบ แอฟริกาใต้ เวลา 23.00 น.




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ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 18 มิ.ย. ถึงคิว อังกฤษ - โปรตุเกส ลงสนาม เช็กได้ดูฟรีไหม โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2569 เวลา 19:41:31 2,116 อ่าน
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