ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 18 มิ.ย. ถึงคิว อังกฤษ - โปรตุเกส ลงสนาม เช็กได้ดูฟรีไหม

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 18 มิ.ย. เช็กโปรแกรมครบ 5 คู่ โปรตุเกส-อังกฤษ นำทัพลงสนาม แมตช์ไหนถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีบ้าง
ศึกฟุตบอลโลก 2026 เดินหน้าเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันอีกหนึ่งวันที่แฟนบอลไม่ควรพลาด โดยคืนวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2569 มีคิวฟาดแข้งรวม 5 คู่ จาก 3 กลุ่มการแข่งขัน ทั้งทีมดังจากยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ ลงสนามลุ้นแต้มสำคัญในรอบแบ่งกลุ่ม
ไฮไลต์สำคัญวันที่ 18 มิถุนายน อยู่ที่ โปรตุเกส แชมป์ยูโร 2016 ที่มีคิวพบกับ ดีอาร์ คองโก ในเวลา 00.00 น. ขณะที่อีกหนึ่งคู่ที่แฟนบอลรอคอยคือ อังกฤษ แชมป์โลก 1 สมัย พบ โครเอเชีย ทีมจอมล้มยักษ์ เตะเวลา 03.00 น.
กลุ่ม เค : โปรตุเกส พบ ดีอาร์ คองโก เวลา 00.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)
กลุ่ม เค : อุซเบกิสถาน พบ โคลอมเบีย เวลา 09.00 น.
กลุ่ม แอล : อังกฤษ พบ โครเอเชีย เวลา 03.00 น.
กลุ่ม แอล : กานา พบ ปานามา เวลา 06.00 น.
กลุ่ม เอ : สาธารณรัฐเช็ก พบ แอฟริกาใต้ เวลา 23.00 น.
ศึกฟุตบอลโลก 2026 เดินหน้าเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันอีกหนึ่งวันที่แฟนบอลไม่ควรพลาด โดยคืนวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2569 มีคิวฟาดแข้งรวม 5 คู่ จาก 3 กลุ่มการแข่งขัน ทั้งทีมดังจากยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ ลงสนามลุ้นแต้มสำคัญในรอบแบ่งกลุ่ม
ไฮไลต์สำคัญวันที่ 18 มิถุนายน อยู่ที่ โปรตุเกส แชมป์ยูโร 2016 ที่มีคิวพบกับ ดีอาร์ คองโก ในเวลา 00.00 น. ขณะที่อีกหนึ่งคู่ที่แฟนบอลรอคอยคือ อังกฤษ แชมป์โลก 1 สมัย พบ โครเอเชีย ทีมจอมล้มยักษ์ เตะเวลา 03.00 น.
โปรแกรมฟุตบอลโลก 18 มิถุนายน 2569 (เช้าวันพฤหัสฯ)
กลุ่ม เค : โปรตุเกส พบ ดีอาร์ คองโก เวลา 00.00 น. (Monomax Sports ถ่ายทอดสด)
กลุ่ม เค : อุซเบกิสถาน พบ โคลอมเบีย เวลา 09.00 น.
กลุ่ม แอล : อังกฤษ พบ โครเอเชีย เวลา 03.00 น.
กลุ่ม แอล : กานา พบ ปานามา เวลา 06.00 น.
กลุ่ม เอ : สาธารณรัฐเช็ก พบ แอฟริกาใต้ เวลา 23.00 น.