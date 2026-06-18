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สาวใจบุญ เดินลงโคลนปล่อยปลา 12 ตัวให้ถึงน้ำ สุดท้ายจมครึ่งตัว กลับขึ้นฝั่งไม่ได้

          สาว กทม. เดินทางมาทำบุญที่ฉะเชิงเทรา ถอดรองเท้าเดินลุยโคลนหวังช่วยปลาดุก 12 ตัว ให้ถึงน้ำ สุดท้ายจมครึ่งตัวขยับไม่ได้ ร้อนถึงกู้ภัยต้องลุยช่วย

ทำบุญปล่อยปลา

          วันที่ 17 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวติดอยู่กลางโคลนริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณใต้สะพานบารมีโสธร ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ

ทำบุญปล่อยปลา
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          เมื่อไปถึงพบหญิงสาวอายุประมาณ 35 ปี จมอยู่ในโคลนบริเวณริมตลิ่งในช่วงน้ำลง โดยร่างกายจมลงไปประมาณครึ่งตัว ไม่สามารถขยับหรือเดินกลับขึ้นฝั่งได้ เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามและประเมินสถานการณ์ ก่อนตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย 3 นาย เดินลุยโคลนลงไปช่วยเหลือ ใช้สไลด์บอร์ดพยุงร่างและลากขึ้นมาบนฝั่งอย่างยากลำบาก

          เจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่า จากการสอบถามทราบว่าหญิงสาวพร้อมเพื่อนเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาเที่ยวและทำบุญที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้ซื้อปลาดุกจำนวน 12 ตัว มาปล่อยลงแม่น้ำบางปะกง

ทำบุญปล่อยปลา
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

ทำบุญปล่อยปลา
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          แต่หลังปล่อยปลาไปแล้ว ปลาดุกบางส่วนกลับค้างอยู่บนโคลนริมตลิ่ง ไม่สามารถว่ายลงสู่แม่น้ำได้ ด้วยความเป็นห่วงและกลัวว่าจะเป็นบาป หญิงสาวจึงถอดรองเท้าแล้วเดินลงไปหวังช่วยส่งปลาให้ถึงน้ำ โดยคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่น่าจะลึก

ทำบุญปล่อยปลา
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          ทว่าเมื่อก้าวลงไปในโคลน กลับยิ่งเดินยิ่งจม กระทั่งโคลนดูดขาจนจมลงไปครึ่งตัว พยายามดิ้นและหาทางกลับขึ้นฝั่งอยู่พักใหญ่แต่ไม่สำเร็จ สุดท้ายเพื่อนที่มาด้วยต้องโทร. แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ

ทำบุญปล่อยปลา
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน

          แม้ภารกิจช่วยคนจะจบลงแบบทุลักทุเล แต่ภารกิจช่วยปลาถือว่าสำเร็จ เพราะปลาดุกทั้ง 12 ตัวสามารถว่ายลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้ครบทุกตัว 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก
 

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สาวใจบุญ เดินลงโคลนปล่อยปลา 12 ตัวให้ถึงน้ำ สุดท้ายจมครึ่งตัว กลับขึ้นฝั่งไม่ได้ โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 08:50:17 58,854 อ่าน
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