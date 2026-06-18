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แดรี่โฮม กางผลแล็บ ยันโปรตีนตรงฉลาก แต่คนเอ๊ะตรงปี ขอเวลา 2 สัปดาห์ รู้ผลล่าสุด

          แดรี่โฮม เปิดผลแล็บแจง หลังถูกตั้งคำถามเรื่องนมโปรตีน ค่าไม่ตรงฉลาก ยันมีโปรตีน 30 กรัม จ่อส่งตรวจซ้ำ ขอเวลา 2 สัปดาห์ เผยทำไมของที่ส่งตรวจ กับของที่ขาย ได้ค่าไม่เท่ากัน 

Dairyhome

          จากกรณีมีกระแสการพูดถึงผลตรวจนมโปรตีน จนทำให้หลาย ๆ ยี่ห้อออกมากางผลตรวจ เพื่อพิสูจน์ว่าปริมาณโปรตีนตรงปกนั้น พบว่าวานนี้ (17 มิถุนายน 2569) เพจ Dairyhome Organic ก็ได้ออกมากางผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเช่นกัน หลังมีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมาณโปรตีนและไขมัน ในนมโปรตีนสูงของทางแบรนด์ 

Dairyhome
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dairyhome Organic

          โดยระบุว่า "เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมาณโปรตีนและไขมันในผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์โปรตีนสูงของเรา ก่อนอื่น บริษัทขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็นและทุกคำถามที่เกิดขึ้น เพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

          บริษัทได้ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการอิสระ Intertek ผลการตรวจวิเคราะห์พบ

          โปรตีน 10.14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 30.4 กรัมต่อขวด (300 มิลลิลิตร) จึงแสดงบนฉลากเป็น "โปรตีน 30 กรัม"

Dairyhome
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dairyhome Organic

          ส่วนไขมัน ตรวจพบ 1.83 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 5.5 กรัมต่อขวด

          อย่างไรก็ตามทางบริษัทมิได้นิ่งนอนใจ ได้ทำการทวนสอบกระบวนการ และวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ และจะทำการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการอิสระอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อทราบผลแล้วจะได้เผยแพร่ให้ทุกท่านทราบต่อไป

          ขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านลูกค้าที่ช่วยสังเกตและช่วยส่งวิเคราะห์ นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อทางบริษัทและลูกค้าท่านอื่น ๆ ด้วย ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดไป"

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการอิสระที่ทางแบรนด์นำมาเปิดเผยนั้น เป็นผลตรวจจากปี 2024 หรือ พ.ศ. 2567 พร้อมถามหาข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้ มีการตรวจติดตามต่อหรือไม่ สินค้าได้มีการตรวจสอบทุกล็อตหรือไม่ 

Dairyhome
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dairyhome Organic

          รวมถึงมีคนตั้งคำถามว่า ขั้นตอนการผลิตตอนส่งตรวจกับตอนขายมันต่างกันหรือไม่ ค่าที่ได้ถึงไม่เท่ากัน ซึ่งในส่วนนี้ ทางเพจตอบว่า 

          "ขั้นตอนการผลิตของเรายังคงเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยเฉพาะนมออร์แกนิก องค์ประกอบทางโภชนาการอาจมีความแปรผันได้บ้างในแต่ละช่วงการผลิต

DairyhomeDairyhome

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dairyhome Organic

          เมื่อมีผลตรวจอีกชุดที่แตกต่างจากผลที่บริษัทได้รับ เราจึงกำลังรวบรวมข้อมูลและส่งตรวจสอบเพิ่มเติมกับห้องปฏิบัติการอิสระอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดค่ะ

          ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยตั้งคำถามและติดตามเรื่องนี้ค่ะ"

Dairyhome
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dairyhome Organic

          ในส่วนที่มีคนตั้งคำถามว่า จะมั่นใจได้อย่างไรว่าที่ส่งตรวจเป็นอันที่วางขายไปก่อนหน้า ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มโปรตีนก่อนส่งตรวจ ทางเพจระบุว่า  

          "เป็นคำถามที่เข้าใจได้และสมเหตุสมผลมากค่ะ

          เพื่อความโปร่งใส บริษัทจะไม่อ้างอิงเฉพาะผลตรวจเดิมเท่านั้น แต่กำลังดำเนินการส่งตรวจผลิตภัณฑ์จากล็อตที่วางจำหน่ายจริงในปัจจุบันเพิ่มเติมด้วยค่ะ เราเห็นด้วยว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต้องอาศัยการตรวจสอบที่สามารถยืนยันได้ และหากผลตรวจเพิ่มเติมพบความคลาดเคลื่อน บริษัทพร้อมชี้แจงและรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงค่ะ

          ขอบคุณที่สะท้อนมุมมองตรงไปตรงมานะคะ"

Dairyhome
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dairyhome Organic


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