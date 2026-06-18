สะเทือน DSI จ่อเปิดชื่อ ดารา - นักการเมือง เอี่ยว Forex ด้าน ภาวุธ แจงแล้ว

DSI เตรียมแถลงคดี Forex พร้อมเปิดรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งนักการเมืองและคนดัง ขณะที่ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ชี้แจงหลังถูกเชื่อมโยง
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขยายผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต หลังเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 24 จุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าจำนวนมาก และอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องหลายสิบบัญชี
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงสรุปผลการปฏิบัติการในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดผู้เกี่ยวข้อง พบว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงมีคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีการอายัดบัญชีผู้เกี่ยวข้อง เป็นบุคคล 57 คน และนิติบุคคล 20 ราย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
มีรายงานว่า นักการเมืองคนดัง เกี่ยวกับไอที และเป็นนักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน มีข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าไปในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และถูกอายัดบัญชีส่วนตัวแล้ว
ล่าสุด (18 มิถุนายน 2569 ) นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ชี้แจงภายหลังถูกเชื่อมโยงว่าเป็นนักการเมืองรายดังกล่าวหรือไม่ โดยตอบสั้นๆ ว่า รอดูหมายก่อน ยังไม่กล้าบอกอะไรตอนนี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
เมื่อถามว่าพอจะรู้เรื่องไหมว่ามีเส้นเงินโยง Forex นายภาวุธ บอกว่า ยัง ๆ เดี๋ยวผมรอดู เดี๋ยวจะมีประกาศอีกที ยังไม่ขอให้ความเห็น
เมื่อถามว่า ยืนยันใช่ไหมว่าไม่เกี่ยวกับ Forex นายภาวุธ ยืนยันว่า ไม่ได้เกี่ยว เดี๋ยวผมบอกให้ครับ เดี๋ยวผมแจ้ง วันนี้ประชุมเยอะเลย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก