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การให้ครั้งสุดท้าย เพื่อต่อลมหายใจ 4 ชีวิต เชิดชูเกียรติผู้ให้ หลังสำลักอาหารหมดสติ

          ครอบครัวเศร้า หญิงป่วยติดเตียง สำลักอาหารหมดสติ สมองตาย ให้ทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย บริจาคอวัยวะ ส่งมอบความหวัง ต่อลมหายใจอีก 4 ชีวิต 

บริจาคอวัยวะ

          วันที่ 17 มิถุนายน 2569 โรงพยาบาลนครพิงค์ เผยเรื่องราวการให้ครั้งสุดท้าย เพื่อต่อลมหายใจ 4 ชีวิต จากผู้ป่วยหญิงอายุ 44 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีประวัติสำลักอาหาร หมดสติไม่รู้สึกตัว และถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยตรวจพบว่าสมองขาดออกซิเจน มีภาวะสมองตาย 

บริจาคอวัยวะ
ภาพจาก โรงพยาบาลนครพิงค์

          ญาติต้องการให้ผู้ป่วยได้ทำบุญใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยการบริจาคอวัยวะ เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอคอย ซึ่งการบริจาคครั้งนี้สามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง 4 ชีวิต จาก ไต 2 ข้าง ตับ และลิ้นหัวใจ นับเป็นผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 12 ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ในปีงบประมาณ 2569

บริจาคอวัยวะ
ภาพจาก โรงพยาบาลนครพิงค์

          อนึ่ง การบริจาคอวัยวะคือการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ นับเป็นทานบารมีขั้นสูง ด้วยบุญกุศลที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับผู้อื่นอีกหลายชีวิตนั้น ทางโรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ เชียงใหม่ ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยความหวัง มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในภารกิจสะพานบุญครั้งนี้
 
บริจาคอวัยวะ
ภาพจาก โรงพยาบาลนครพิงค์

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลนครพิงค์


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