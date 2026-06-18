อังเคิลโรเจอร์ พาชิมส้มตำที่ไทย ลั่นแซ่บกว่าที่สหรัฐฯ ลิบลับ ยกไอเทมไหนคือทีเด็ด

อังเคิลโรเจอร์ ยูทูบเบอร์ดังระดับโลก บุกชิมส้มตำร้านดังในไทย ทึ่งรสชาติไก่ย่าง ปลาดุกย่าง ยกให้เตาแบบบ้าน ๆ คือ MVP ความอร่อย
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 อังเคิลโรเจอร์ (Uncle Roger) ยูทูบเบอร์สายรีวิวอาหารชื่อดังชาวมาเลเซีย เจ้าของเอกลักษณ์เสื้อสีส้มและมุกตลกสุดไวรัล ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10 ล้านคน ปล่อยคลิปวิดีโอใหม่ที่สร้างความฮือฮา ด้วยการไปตะลุยชิมอาหารไทยเมนูขึ้นชื่ออย่าง "ส้มตำ" ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเมนูที่เจ้าตัวประทับใจอย่างมากตั้งแต่ครั้งก่อนที่เดินทางมาเยือนเมืองไทย
ภาพจาก YouTube mrnigelng
ในคลิปล่าสุด อังเคิลโรเจอร์เผยว่า เขาเพิ่งได้ดูรีวิวร้าน ส้มตำเจ๊โส และไม่อยากเชื่อว่าจะได้มาลองชิมด้วยตัวเอง โดยตั้งใจสั่ง ส้มตำซีฟู้ด และ ปีกไก่ย่าง ซึ่งเป็นเมนูแนะนำของทางร้าน แต่สุดท้ายต้องเปลี่ยนแผน เมื่อซีฟู้ดหมดเนื่องจากร้านเพิ่งเปิด และมีลูกค้าแน่นตั้งแต่ช่วงกลางวัน
เมนูแรกที่ถูกเสิร์ฟคือปีกไก่ย่าง ซึ่งเพียงแค่เห็นหน้าตาอาหารก็ทำเอาเจ้าตัวออกปากว่า "แค่มองก็รู้เลยว่าอร่อย"ก่อนจะลองชิมและถึงกับอุทานว่า "โอ้ พระเจ้า" พร้อมบรรยายว่า ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าปีกไก่จะมีรสชาติแบบนี้ได้ยังไง เนื้อไก่นุ่มมาก ขณะที่หนังด้านนอกกรอบกำลังดี และยังสังเกตเห็นเครื่องโรยหน้าบางอย่างที่คาดว่าน่าจะเป็นหอมเจียว
ภาพจาก YouTube mrnigelng
เมื่อเมนูหลักอย่างส้มตำมาถึงโต๊ะ อังเคิลโรเจอร์เริ่มต้นด้วยการชิมส้มตำที่เสิร์ฟคู่กับคอหมูย่าง ก่อนบรรยายรสชาติว่า มีทั้งความหวาน ความเค็ม และกลิ่นรสน้ำปลาที่ลงตัว
เมื่อให้พูดถึงความแตกต่างระหว่างส้มตำในประเทศไทยกับส้มตำที่ขายในสหรัฐอเมริกา เจ้าตัวไม่รู้ว่าเพราะอะไร วัตถุดิบทุกอย่างที่ไทยดูสดใหม่และมีรสชาติดีกว่าที่สหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงที่กรอบกว่า หรือแม้แต่กุ้งแห้งที่ใส่มาในส้มตำก็ยังดีกว่าชัดเจน
ภาพจาก YouTube mrnigelng
อังเคิลโรเจอร์ยังได้ลองชิมน้ำเมล่อน พร้อมแซวว่า ทำไมมันถึงแกะฝายากจัง จนต้องเอาไม้แหลมจิ้มเจาะรูแทน ส่วนรสชาตินั้นก็ถือว่าอร่อยดี
อีกหนึ่งเมนูที่สร้างความประทับใจไม่แพ้กันคือ ปลาดุกย่าง โดยเขายอมรับว่าอาหารลักษณะนี้อาจทำให้ชาวตะวันตกหลายคนรู้สึกไม่กล้ากินเท่าไหร่ แต่หลังจากได้ลองชิมแล้วกลับเอ่ยปากว่า อร่อยมาก
ภาพจาก YouTube mrnigelng
ช่วงท้าย ยูทูบเบอร์ดังยังชี้ให้เห็นวิธีการย่างอาหารของร้าน พร้อมเปรียบเทียบว่าร้านอาหารในสหรัฐฯ แม้จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่รสชาติก็ยังไม่สามารถสู้เตาย่างทำเองแบบบ้าน ๆ ที่ไทยได้อยู่ดี