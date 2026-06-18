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กษัตริย์จิกมี-พระราชินี เสด็จฯ ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร พระองค์ภา

          กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน เสด็จฯ วางพวงมาลาสักการะ หน้าพระโกศพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน

          วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก พระลาน รายงานว่า เมื่อเวลา 09.24 น. สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน เสด็จฯ มาทรงวางพวงมาลาสักการะ หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา และทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัย ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา ในพระบรมมหาราชวัง

          ต่อมา เวลา 10.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง 

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย 

          ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา

          ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัณยสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วประทับพระราชอาสน์ 

          สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายศีล จบแล้ว พระสงฆ์ 10 รูป ถวายพรพระ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ ภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ และองคมนตรี ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ ตามลำดับ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          จากนั้น เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 11 รูปในจำนวน 47 รูป ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ แล้วสวดมาติกา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก 11 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 

          ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ 12 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก 2 เที่ยว จนครบ 47 ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
 
กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน


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