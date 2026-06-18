ไวรัลชายญี่ปุ่นเก็บขยะสนามบอล เป็นดราม่าจากอกเมีย เก็บนิสัยมาทำที่บ้านด้วย

ดราม่าสนั่น หลังไวรัลชนแฟนบอลญี่ปุ่น เก็บขยะในสนามฟุตบอล เจอสาว ๆ ฟาดกลับ ทำดีแค่ที่คนเห็น อยู่บ้านแทบไม่แตะงานบ้าน โยนภาระเลี้ยงลูกให้เมีย
เป็นดราม่าจากฝั่งโซเชียลญี่ปุ่น เมื่อบัญชี X ของ World Cup 2026 ได้โพสต์ภาพชื่นชมแฟนบอลชาวญี่ปุ่น ที่หลังเกมการแข่งขันจบลง แทนที่จะเดินออกจากสนามไปเฉย ๆ ผู้ชายญี่ปุ่นกลุ่มนี้กลับยังคงอยู่ในสนามกีฬาเพื่อเก็บขยะ โดยมีการพกถุงพลาสติกสำหรับเก็บขยะกันมาพร้อม
ไม่เพียงแค่ภาพ ๆ นี้ แต่ยังปรากฏคลิปจากมุมอื่น ๆ ที่พบเห็นแฟนบอลชาวญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะในสนามกีฬา ชื่นชมว่าเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม และขอปรบมือให้
อย่างไรก็ตาม เมื่อภาพแฟนบอลชายชาวญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะได้รับความสนใจจนเป็นไวรัลไปทั่วโลก ก็เริ่มมีกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นออกมาแฉ ในทำนองว่าอย่าให้ภาพดังกล่าวหลอกตา แม้การเก็บขยะในสนามกีฬาจะเป็นเรื่องราวดี ๆ แต่ความจริงแล้วผู้ชายญี่ปุ่นนั้นแทบจะไม่ช่วยภรรยาทำงานบ้านหรือเลี้ยงลูกเลย
โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง กางสถิติให้ดูว่า ผู้ชายญี่ปุ่นใช้เวลาทำงานบ้านเลี้ยงลูกต่ำที่สุดของโลก แถมความเหลื่อมล้ำทางเพศในญี่ปุ่น ก็ยังอยู่ในอันดับต่ำกว่า 100 เช่นกัน หรือกล่าวง่าย ๆ คือ "คนพวกนี้ปกติไม่ทำความสะอาดหรอก แต่จะทำเพราะรู้ว่าจะมีคนเห็น"
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลกว่า 7 แสนครั้ง ซึ่งไม่ได้มีผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้ ยังมีอีกคนที่ออกมาโพสต์ว่า "ดูเหมือนภาพผู้ชายญี่ปุ่นเก็บขยะในสนามฟุตบอลจะได้รับความสนใจ แต่จำนวนชั่วโมงที่ผู้ชายญี่ปุ่นทำงานบ้านนั้นต่ำสุด ๆ แม้จะเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ ก่อนอื่นเลยนะ ฉันหวังว่าพวกเขาจะหันมาช่วยงานบ้านบ้าง"
และ "ในกลุ่มที่เก็บขยะจะต้องมีผู้ชายที่ต่อให้มีลูกเล็ก ๆ ก็จะทิ้งภาระเลี้ยงลูกไว้กับเมียแล้วมาเชียร์ฟุตบอลโลกแน่ ๆ"
แถมยังปรากฏรูปวาดแนวเสียดสี เทียบภาพของผู้ชายญี่ปุ่นที่ทำเท่เก็บขยะในสนาม สร้างภาพลักษณ์ดี ๆ มีมารยาท ในขณะที่เมื่ออยู่บ้านเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ ปล่อยให้ภรรยารับผิดชอบงานบ้านไป
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีกลุ่มผู้ชายบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์แย้ง อ้างว่าสาเหตุที่ผู้ชายไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน เป็นเพราะใช้เวลาทำงานที่บริษัทมากกว่าผู้หญิง พร้อมท้าให้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น ผู้ชายจะได้สลับมาทำงานบ้าน รวมถึงเปรียบเทียบเรื่องที่ผู้หญิงมีรายได้ต่ำกว่าผู้ชาย และยังคงมีคอมเมนต์มากมายตามมา งานนี้ก็ยากจะคาดเดาว่าดราม่านี้จะไปจบลงตรงไหน