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ไวรัลชายญี่ปุ่นเก็บขยะสนามบอล เป็นดราม่าจากอกเมีย เก็บนิสัยมาทำที่บ้านด้วย


          ดราม่าสนั่น หลังไวรัลชนแฟนบอลญี่ปุ่น เก็บขยะในสนามฟุตบอล เจอสาว ๆ ฟาดกลับ ทำดีแค่ที่คนเห็น อยู่บ้านแทบไม่แตะงานบ้าน โยนภาระเลี้ยงลูกให้เมีย

แฟนบอล เก็บขยะ

           เป็นดราม่าจากฝั่งโซเชียลญี่ปุ่น เมื่อบัญชี X ของ World Cup 2026  ได้โพสต์ภาพชื่นชมแฟนบอลชาวญี่ปุ่น ที่หลังเกมการแข่งขันจบลง แทนที่จะเดินออกจากสนามไปเฉย ๆ ผู้ชายญี่ปุ่นกลุ่มนี้กลับยังคงอยู่ในสนามกีฬาเพื่อเก็บขยะ โดยมีการพกถุงพลาสติกสำหรับเก็บขยะกันมาพร้อม 

           ไม่เพียงแค่ภาพ ๆ นี้ แต่ยังปรากฏคลิปจากมุมอื่น ๆ ที่พบเห็นแฟนบอลชาวญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะในสนามกีฬา ชื่นชมว่าเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม และขอปรบมือให้ 
แฟนบอล เก็บขยะ


          อย่างไรก็ตาม เมื่อภาพแฟนบอลชายชาวญี่ปุ่นช่วยกันเก็บขยะได้รับความสนใจจนเป็นไวรัลไปทั่วโลก ก็เริ่มมีกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นออกมาแฉ ในทำนองว่าอย่าให้ภาพดังกล่าวหลอกตา แม้การเก็บขยะในสนามกีฬาจะเป็นเรื่องราวดี ๆ แต่ความจริงแล้วผู้ชายญี่ปุ่นนั้นแทบจะไม่ช่วยภรรยาทำงานบ้านหรือเลี้ยงลูกเลย

          โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง กางสถิติให้ดูว่า ผู้ชายญี่ปุ่นใช้เวลาทำงานบ้านเลี้ยงลูกต่ำที่สุดของโลก แถมความเหลื่อมล้ำทางเพศในญี่ปุ่น ก็ยังอยู่ในอันดับต่ำกว่า 100 เช่นกัน หรือกล่าวง่าย ๆ คือ "คนพวกนี้ปกติไม่ทำความสะอาดหรอก แต่จะทำเพราะรู้ว่าจะมีคนเห็น"

แฟนบอล เก็บขยะ


           โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลกว่า 7 แสนครั้ง ซึ่งไม่ได้มีผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้ ยังมีอีกคนที่ออกมาโพสต์ว่า "ดูเหมือนภาพผู้ชายญี่ปุ่นเก็บขยะในสนามฟุตบอลจะได้รับความสนใจ แต่จำนวนชั่วโมงที่ผู้ชายญี่ปุ่นทำงานบ้านนั้นต่ำสุด ๆ แม้จะเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ ก่อนอื่นเลยนะ ฉันหวังว่าพวกเขาจะหันมาช่วยงานบ้านบ้าง"

           และ "ในกลุ่มที่เก็บขยะจะต้องมีผู้ชายที่ต่อให้มีลูกเล็ก ๆ ก็จะทิ้งภาระเลี้ยงลูกไว้กับเมียแล้วมาเชียร์ฟุตบอลโลกแน่ ๆ"

แฟนบอล เก็บขยะ

           แถมยังปรากฏรูปวาดแนวเสียดสี เทียบภาพของผู้ชายญี่ปุ่นที่ทำเท่เก็บขยะในสนาม สร้างภาพลักษณ์ดี ๆ มีมารยาท ในขณะที่เมื่ออยู่บ้านเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์ ปล่อยให้ภรรยารับผิดชอบงานบ้านไป 

           อย่างไรก็ตาม พบว่ามีกลุ่มผู้ชายบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์แย้ง อ้างว่าสาเหตุที่ผู้ชายไม่ค่อยได้ทำงานบ้าน เป็นเพราะใช้เวลาทำงานที่บริษัทมากกว่าผู้หญิง พร้อมท้าให้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น ผู้ชายจะได้สลับมาทำงานบ้าน รวมถึงเปรียบเทียบเรื่องที่ผู้หญิงมีรายได้ต่ำกว่าผู้ชาย และยังคงมีคอมเมนต์มากมายตามมา งานนี้ก็ยากจะคาดเดาว่าดราม่านี้จะไปจบลงตรงไหน  




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ไวรัลชายญี่ปุ่นเก็บขยะสนามบอล เป็นดราม่าจากอกเมีย เก็บนิสัยมาทำที่บ้านด้วย โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 18:44:27 26,544 อ่าน
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