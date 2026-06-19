ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังจากชนะนัดแรก อันดับพุ่งพรวด โกยแต้มเน้น ๆ

ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังจากชนะนัดแรกในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 นัดเดียวพุ่งพรวด โกยเน้น ๆ 10 คะแนน
ในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงไทย ก็สามารถหาชัยชนะในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 จนเจอ หลังจากชนะบัลแกเรีย 3-0 เซต พร้อมไต่อันดับหนีจากรองบ๊วย หายใจทั่วท้อง ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้น
ภาพจาก volleyballworld
วันที่ 19 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม มีการสรุปตารางคะแนนอันดับโลก ชัยชนะนัดนี้ ไทยได้เพิ่มกี่คะแนน อันดับโลกขยับไปเยอะไหม
ผลการแข่งขันนัดนี้ ทำให้ไทยได้คะแนนเพิ่ม 10.23 คะแนน อยู่ที่ 153.45 คะแนน และอันดับโลกขยับจากอันดับ 24 ของโลก สู่อันดับ 20
ภาพจาก volleyballworld
โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลไทย
- 20 มิ.ย. พบ แคนาดา เวลา 20.30 น
- 21 มิ.ย. พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น