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ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังจากชนะนัดแรก อันดับพุ่งพรวด โกยแต้มเน้น ๆ

          ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังจากชนะนัดแรกในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 นัดเดียวพุ่งพรวด โกยเน้น ๆ 10 คะแนน

วอลเลย์บอลไทย

          ในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงไทย ก็สามารถหาชัยชนะในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 จนเจอ หลังจากชนะบัลแกเรีย 3-0 เซต พร้อมไต่อันดับหนีจากรองบ๊วย หายใจทั่วท้อง ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้น

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          วันที่ 19 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม มีการสรุปตารางคะแนนอันดับโลก ชัยชนะนัดนี้ ไทยได้เพิ่มกี่คะแนน อันดับโลกขยับไปเยอะไหม

          ผลการแข่งขันนัดนี้ ทำให้ไทยได้คะแนนเพิ่ม 10.23 คะแนน อยู่ที่ 153.45 คะแนน และอันดับโลกขยับจากอันดับ 24 ของโลก สู่อันดับ 20

วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

โปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลไทย


          - 20 มิ.ย. พบ แคนาดา เวลา 20.30 น

          - 21 มิ.ย. พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น


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ส่องอันดับโลกวอลเลย์บอลไทย หลังจากชนะนัดแรก อันดับพุ่งพรวด โกยแต้มเน้น ๆ โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 08:29:33 211,054 อ่าน
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