เพจดังโพสต์ติง โหนกระแส ปม ฟารีดา เจอ หนุ่ม กรรชัย โผล่ตอบ ทิ้งท้ายประโยคเด็ด

เพจดัง ตุ๊ดส์ review โพสต์ติง โหนกระแส ปมให้แอร์ไทม์ ฟารีดา 3 รอบ ด้าน หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับด้วยตัวเอง พร้อมทิ้งท้ายแสบจนชาวเน็ตร้อง อุ๊ย !
วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เพจตุ๊ดส์ review ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 6.5 แสน ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงรายการ โหนกระแส โดยตั้งคำถามถึงการให้พื้นที่ข่าวกรณี ฟารีดา-ติณติณ ต่อเนื่องถึง 3 ครั้ง พร้อมมองว่ารายการควรไปได้ไกลกว่านี้ หันไปให้ความสำคัญกับประเด็นสังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้างมากกว่า จนงานนี้ หนุ่ม กรรชัย ไม่ปล่อยผ่าน เข้ามาตอบกลับตรง ๆ ผ่านคอมเมนต์ทันที ส่งผลให้เพจดังกล่าวกลายเป็นประเด็นโต้เถียงต่อเนื่อง หลังก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งมีดราม่ากรณีที่เพจวิจารณ์ใบหน้าของ หญิง รฐา ในผลงานซีรีส์ดังอย่าง ทนายปีศาจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review
เพจตุ๊ดส์ Review ตั้งคำถาม โหนกระแส ให้พื้นที่ข่าว ฟารีดา ซ้ำ 3 รอบ
เพจตุ๊ดส์ review ระบุว่า ผมอยากเห็นรายการโหนกระแสไปไกลกว่านี้ เป็นสติปัญญาให้ประชาชนครับผมเห็นข่าว ฟารีดา ติณติณ ในรายการ โหนกระแส ได้ airtime ถึง 3 ครั้ง ในช่วงเวลานี้ ที่ข่าวการเมืองร้อนแรง ชวนให้ผมคิดว่า ผมเสียดายนะ รายการที่ควรเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนได้ไกลกว่า "ประเด็นใต้เตียงดารา" กลับให้ความสำคัญกับข่าวนี้สูงมากขนาดนี้เลย
ในมุมมองผม ผมมองว่า
1) รายการน่าจะมุ่งเป้าไปที่ประโยชน์สูงสุดคือ "คนดูได้อะไรจากข่าวนั้น?" เพื่อขับเคลื่อนสังคม เป็นแสงสว่างให้ประชาชน และพัดพาประชาชนไปสู่สติปัญญา
2) ผมมองว่าสิ่งที่ประชาชนสนใจ มันก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่การเป็น Agenda Setter ของสื่อที่จะกำหนดประเด็นให้แต่ละวัน ว่าคุณจะ Bold ข่าวไหน ให้ประเด็นนั้นมีความเข้มในใจของประชาชน
3) ผมไม่รู้สึกว่า "ฟารีดา" ต้องซ้ำถึง 3 ครั้ง มันควรจบตั้งแต่ครั้งแรก และเป็นการออกรายการแบบ 2 ฝ่าย ที่ประเด็นเดียวคือเรื่องตรวจ DNA แล้วจบ ไม่ต้องไปขยี้อดีต เพราะทุกคนก็เคยมีอดีต พิธีกรอย่างพี่หนุ่ม กรรชัย ก็มีอดีต ทุกคนต่างมีเส้นเรื่องของตัวเอง เลยรู้สึกว่ามันถูกพูดถึงเป็น "ละครข่าวให้ดูสนุก" มากกว่าให้สาระกับคนดู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review
4) ที่ผ่านมา ผมไม่เขียนถึงข่าวนี้เลย เพราะผมคิดว่าสุดท้าย สังคมคงหาจำเลยเป็นใครสักคน แต่มันจะดีกว่ามาก ถ้าเรื่องระหว่าง 2 คน ถูกสะสาง ด้วยตัวกลางที่มาช่วยให้จบ มากกว่าขยี้ให้ใครบางคนกลายเป็น "ตัวร้าย" เพราะในความสัมพันธ์ของคนสองคน ก็ต่างร่วมกันสร้างมาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งสร้างลูกได้ด้วยตัวคนเดียว มันคือความรับผิดชอบของคน 2 คน โดยที่ไม่พยายามจี้จุดให้ใครต้องรับผิดอย่างโดดเดี่ยวลำพังก็ได้
5) สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ หน้าของข่าวการเมือง ถูกใส่ใจบ้าง ประโยชน์ที่ประชาชนกำลังจะสูญเสีย กับงบประมาณที่รัฐจะใช้ไป เอาภาษีของประชาชนไปใช้ เอาผืนป่าไปจากอุทยาน ผมอยากเห็นโหนกระแสไปไกลกว่านี้ครับ มันจะดีมากจริง ๆ นะ ฝากพิจารณาครับ
"ผมคิดว่า ประชาชนไม่ได้อยากรู้เรื่องคุณฟารีดาถี่ขนาดนั้น จริง ๆ นะ ผมเชื่อว่าประชาชนเองก็อยากเสพข่าวที่มีคุณค่ากับพวกเขาเหมือนกันครับ"
ลองหา Airtime เพิ่มขึ้น เพื่อประเด็นที่ไกลกว่าข่าวผัวเมีย สร้างประโยชน์ได้ในวงกว้างอย่างแท้จริงครับ
ภาพจาก โหนกระแส
หนุ่มตอบกลับนิ่ม ๆ แนะไม่ชอบก็ไปดูอย่างอื่น พร้อมทิ้งท้ายชวนสะดุ้ง
หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการโหนกระแส คอมเมนต์ว่า รายการโหนกระแสถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ครับ เชื่อพี่นะครับ อย่าเปิดดูเลยครับ หรือไปใส่ใจเรื่องที่น้องอยากใส่ใจดีกว่า สบายใจกว่าครับ ไม่ใช่ว่าพี่รับคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับ เพียงแต่รู้สึกว่าชีวิตคนเรา แม่งจะมีแต่ไฟเขียวคงไม่ใช่ มันต้องมีไฟเหลือง ไฟแดงบ้างครับ ... อ่อ เรื่องดี ๆ อื่น ๆ พี่ก็เคยทำนะครับ แต่ไม่เห็นคุณพูดถึง แล้วรายการโหนกระแสไม่ต้องไปไกลกว่านี้หรอกครับ อยู่แค่นี้พี่ก็พอใจแล้ว ขอบคุณสำหรับความหวังดีนะครับ อีกอย่าง ถ้าอยากดูรายการที่ประเทืองปัญญา แนะนำครับ ดู รายการคนดีศรีบ้านด่านนะครับ
ปล. น้อง ๆ ทนายความที่เป็นผู้หญิงหลายคนที่ขึ้นศาลว่าความ ฉีดโบท็อกซ์เยอะแยะนะครับ พี่ไม่เคยเห็นว่าผู้พิพากษาท่านจะอ่านสีหน้าไม่ออกนะครับ อิอิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review