ปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT - เป๋าตัง สัปดาห์หน้า กระทบไทยช่วยไทยพลัสไหม ?

ปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT - เป๋าตัง วันที่ 24 มิถุนายน 2569 มีผลกระทบต่อไทยช่วยไทยพลัสไหม มีคำตอบ
วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Krungthai Care มีการประกาศปิดปรับปรุงระบบของแอปฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ดังนี้
- Krungthai NEXT เวลา 01.00 - 06.00 น.
- เป๋าตัง เวลา 02.00 - 05.00 น.
- ถุงเงิน เวลา 00.00 - 05.00 น.
กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า และขออภัยในความไม่สะดวก
ทั้งนี้ การปิดปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลต่อการใช้ไทยช่วยไทยพลัส เนื่องจากโครงการเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา 06.00 น.
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