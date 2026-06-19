HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT - เป๋าตัง สัปดาห์หน้า กระทบไทยช่วยไทยพลัสไหม ?

          ปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT - เป๋าตัง วันที่ 24 มิถุนายน 2569 มีผลกระทบต่อไทยช่วยไทยพลัสไหม มีคำตอบ

ปิดปรับปรุงเป๋าตัง

          วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Krungthai Care มีการประกาศปิดปรับปรุงระบบของแอปฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ดังนี้

ปิดปรับปรุงเป๋าตัง

          - Krungthai NEXT เวลา 01.00 - 06.00 น.

          - เป๋าตัง เวลา 02.00 - 05.00 น.

          - ถุงเงิน เวลา 00.00 - 05.00 น.

          กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า และขออภัยในความไม่สะดวก

          ทั้งนี้ การปิดปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลต่อการใช้ไทยช่วยไทยพลัส เนื่องจากโครงการเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ปิดปรับปรุงเป๋าตัง
ภาพจาก tete_escape / Shutterstock.com


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT - เป๋าตัง สัปดาห์หน้า กระทบไทยช่วยไทยพลัสไหม ? โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 09:53:26 6,536 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ติณติณ New Country ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต ฟารีดา World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย