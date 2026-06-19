แม่พาลูกสาววัย 15 ไปออดิชั่น ยืนรออยู่ดี ๆ สุดท้ายได้เซ็นสัญญาโมเดลลิ่งแทน

แม่พาลูกสาววัย 15 ไปออดิชั่น ใครจะคิดกลายเป็นโอกาสใหม่ ได้เซ็นสัญญาโมเดลลิ่งแทน พบ ผอ. ปลื้มตั้งแต่แรกเห็น เชิญมาออดิชั่นด้วยตัวเอง
หลายครั้งโอกาสมักมาในช่วงเวลาที่คาดไม่ถึง และคุณแม่คนหนึ่งก็ไม่คิดเลยว่า การที่เธอพาลูกสาวไปออดิชั่นธรรมดา ๆ จะเปิดเส้นทางให้ตัวเองได้ก้าวเข้าสู่โลกของการเป็นนางแบบ ได้เซ็นสัญญาแทนซะอย่างนั้น
จากรายงานของเว็บไซต์มาเธอร์ชิป เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ซุนถิง (Sun Ting) คุณแม่ของน้องอันย่า วัย 15 ปี ได้พาลูกสาวไปร่วมรายการออดิชั่นของโมเดลลิ่ง Basic Models Management ในประเทศสิงคโปร์
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
น้องอันย่ามีสถานะเป็นพลเมืองสิงคโปร์ โดยมีคุณแม่เป็นชาวจีน ส่วนคุณพ่อเป็นชาวฝรั่งเศส ด้วยหน้าตาสวย ๆ แบบสาวลูกครึ่ง และยังมีประสบการณ์เป็นนางแบบเด็กมาก่อน ทำให้เธอค่อนข้างมีความมั่นใจในการออดิชั่นครั้งนี้
ระหว่างการออดิชั่น โบนิต้า หม่า ผู้อำนวยการโมเดิลลิ่ง ก็ได้สัมภาษณ์เด็กสาว จนทราบว่าเธออยู่สิงคโปร์มา 8 ปีแล้ว และได้ทราบว่าคุณแม่ของน้องเองก็เคยเป็นนางแบบมาก่อนเช่นกัน จึงมีการถามเรื่องส่วนสูงของคุณแม่
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
เมื่อทราบจากน้องว่าคุณแม่สูงประมาณ 172 เซนติเมตร และกำลังรอน้องอยู่ด้านนอก โบนิต้า หม่า ก็บอกผู้ช่วยให้เชิญตัวคุณแม่เข้ามาในห้องออดิชั่นทันที ซึ่งต้องบอกเลยว่าการปรากฏตัวของคุณแม่ซุนถิง สร้างความประทับใจให้ทีมงานตั้งแต่แรกเห็น และเมื่อลองวัดส่วนสูงดูอีกครั้ง พบว่าคุณแม่สูง 174 เซนติเมตร
ด้าน โบนิต้า หม่า ออกปากชมคุณแม่ว่าสวยมาก และยิ่งเมื่อได้เห็นท่วงท่าการเดินของคุณแม่แล้ว ก็ให้ผ่านเข้ารอบต่อไปทันที พร้อมยื่นหมายเลขและเอกสารให้เสร็จสรรพ
ระหว่างนั้น ซุนถิง เผยว่า ตอนสาว ๆ เธอเคยทำงานเป็บนางแบบอยู่ที่จีน 4-5 ปี แต่เมื่อเธออายุเยอะขึ้น จึงมองว่าอาชีพดังกล่าวคงไม่ใช่งานที่จะทำได้ในระยะยาว และยอมยุติความฝันไว้เท่านั้น
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
อย่างไรก็ตาม โบนิต้า หม่า บอกเลยว่า ตอนนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว อุตสาหกรรมนี้ก็เช่นกัน และเธอให้คุณแม่ผ่านการออดิชั่นครั้งนี้
ขณะที่คุณแม่เองก็แอบตื่นเต้นที่จู่ ๆ ก็ได้ออดิชั่นอย่างไม่ทันตั้งตัว หลังจากที่ห่างหายจากการเดินบนแคตวอล์กไปนานเป็นสิบ ๆ ปี แต่ก็แฮปปี้มาก ๆ ที่ได้ออดิชั่นกับลูกสาว
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
ภาพจาก YouTube Basic Models Management
ทั้งนี้ หลังจากผ่านการประเมินอีกหลายรอบ ท้ายที่สุด ซุนถิง ก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดโมเดลลิ่งดังกล่าว ขณะที่ น้องอันย่า ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากปัญหาด้านตารางเวลาที่ไม่ลงตัว
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership