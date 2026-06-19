DSI แถลงปม ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ป้อม ภาวุธ ชี้เกี่ยวกับคดี Forex ยังไง จ่อเรียกชี้แจง

DSI แถลงความคืบหน้าคดี Forex กางเส้นทางเงินพบเชื่อมโยงสองคนดัง ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ป้อม ภาวุธ เตรียมออกหนังสือเชิญเข้าชี้แจง ย้ำไม่เกี่ยวกับการเมือง
วันที่ 19 มิถุนายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงส์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมแถลงความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่มีลักษณะชักชวนประชาชนเข้าร่วมลงทุน โดยระบุว่า จากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว และมีเส้นทางการเงินหมุนเวียนจำนวนมากภายในระบบ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
DSI ระบุว่า การสืบสวนคดีนี้ดำเนินมาแล้วมากกว่า 6 เดือน โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบเครือข่ายสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ ก่อนพบช่องทางการรับ-ส่งเงินผ่านระบบเพย์เมนต์ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มธุรกิจ Forex จนนำมาสู่การตรวจสอบเชิงลึกในเวลาต่อมา
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่แบ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เปิดเพจและชักชวนลงทุน กลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB ที่ทำหน้าที่แนะนำและส่งต่อผู้ลงทุนไปยังโบรกเกอร์ และกลุ่มผู้ให้บริการรับ-ส่งเงินหรือเพย์เมนต์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีความเชื่อมโยงกัน
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องเรียน บางรายสูญเสียเงินมากกว่า 70 ล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายรวมกันเป็นหลักพันล้านบาท โดยรูปแบบที่พบคือการชักชวนให้เข้ามาเทรดผ่านระบบออนไลน์ ก่อนโอนเงินผ่านช่องทางเพย์เมนต์ไปยังสกุลเงินต่าง ๆ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ชี้แจงปมมีชื่อ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. พรรคประชาชน
DSI เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
- พบการโอนเงินผ่านระบบ Paymer เข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลของนายภาวุธ
- ยอดเงินรวม 28 ล้านบาท รูปแบบการโอนเป็นครั้งละ 2 ล้านบาท มีการโอนทั้งหมด 14 ครั้ง
- การโอนเกิดขึ้นภายในวันเดียว อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567
- DAI เผยว่า ภาวุธ อยู่ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับระบบรับ-ส่งเงินหรือเพย์เมนต์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ย้ำว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงผลจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าเป็นการกระทำความผิด และยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใด
DSI ระบุเพิ่มเติมว่า หลังสิ้นสุดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีการออกหนังสือเชิญนายภาวุธเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง แต่หากประสงค์จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนก็สามารถดำเนินการได้
กรณีมีรายชื่อของ ฟิล์ม รัฐภูมิ
จากข้อมูลการสืบสวนพบชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มโบรกเกอร์หรือกลุ่มที่มีพฤติการณ์ชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ยังไม่มีการออกหมายจับ ยังไม่มีการออกหมายเรียกยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผู้กระทำความผิด และยังเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงหรือส่งข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ด้านฟิล์ม รัฐภูมิ ได้ชี้แจงผ่านรายการ ตกมันส์บันเทิง ทางไนน์เอ็นเตอร์เทน ว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex และไม่เคยมีชื่ออยู่ใน 25 บริษัทที่ถูกกล่าวถึง รวมถึงไม่เคยประกอบธุรกิจ Forex มาก่อน
จากข้อมูลที่ได้รับทราบ อาจมีชื่อของตนไปเกี่ยวข้องในส่วนของระบบเพย์เมนต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเส้นทางความเชื่อมโยง โดยต้องการหาคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ต่อสังคม พร้อมยืนยันว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่าหน่วยงานรัฐจะให้ความเป็นธรรม
ปฏิบัติการตรวจค้น 24 จุด ยึดทรัพย์สินจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ DSI ตำรวจไซเบอร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดปฏิบัติการ Shutdown the Laundering เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 24 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
การตรวจค้นครั้งนี้ครอบคลุมบริษัท 15 แห่ง และบ้านพักอีก 9 แห่ง ซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทหรือโบรกเกอร์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้จำนวนมาก อาทิ เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่งน้ำหนัก 12 กิโลกรัม เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนมกว่า 40 ใบ อาวุธปืน ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ชิ้น คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซิร์ฟเวอร์ และอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 77 บัญชี
นอกจากนี้ DSI ยังเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มเพย์เมนต์จำนวน 19 บริษัท พบว่ามี 15 บริษัทที่ดำเนินกิจการจริง ขณะที่อีก 4 บริษัทจดทะเบียนเชิงพาณิชย์ไว้ แต่สถานที่ตั้งกลับเป็นพื้นที่ร้างและไม่พบการดำเนินธุรกิจจริง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ยืนยันไม่เกี่ยวการเมือง เร่งคัดแยกผู้เสียหาย
DSI ย้ำว่าการดำเนินคดีครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง และไม่ได้รับแรงกดดันจากฝ่ายใด แต่เป็นผลจากการสืบสวนสอบสวนที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐาน
ภายหลังปฏิบัติการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกพยานและเปิดรับข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจเข้ามาให้ข้อมูล โดยอยู่ระหว่างคัดแยกบุคคลที่เกี่ยวข้องออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบเส้นทางเงินเพื่อแยกแยะว่าทรัพย์สินหรือเงินส่วนใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และส่วนใดไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ทั้งนี้ DSI ยืนยันว่า ข้อมูลที่เปิดเผยในชั้นสืบสวนยังไม่ถือเป็นการชี้ชัดว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิด โดยทุกฝ่ายยังมีสิทธิชี้แจงและนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป
เฟซบุ๊ก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ - Pawoot Pongvitayapanu
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
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