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เงินเดือนข้าราชการ มิถุนายน 2569 ไขปริศนาทำไมออกวันที่ 25 มีคำตอบ

          เงินเดือนข้าราชการ มิถุนายน 2569 ไขปริศนาทำไมออกวันที่ 25 มีคำตอบ หลังกรมบัญชีกลางประกาศเอาไว้แล้วล่วงหน้า

เงินเดือนข้าราชการ มิถุนายน 2569

          วันที่ 19 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลัง สิ่งหนึ่งที่คนกว่า 3-4 ล้านคนอย่างข้าราชการโฟกัส คือ เงินเดือนข้าราชการ จะออกวันไหน


          สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 เงินเดือนข้าราชการจะออกวันที่ 25 มิถุนายน เหตุผลที่เงินเดือนข้าราชการออกวันนี้ จะอ้างอิงกับวันเงินบำนาญของข้าราชการเกษียณ โดยจะออกหลัง 2 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

          ดังนั้น เมื่อเงินบำนาญข้าราชการออกวันที่ 23 มิถุนายน เงินเดือนข้าราชการจึงต้องออกวันที่ 25 มิถุนายน ตามที่ระบุไป
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เงินเดือนข้าราชการ มิถุนายน 2569 ไขปริศนาทำไมออกวันที่ 25 มีคำตอบ โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 15:57:21 228,508 อ่าน
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