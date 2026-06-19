เงินเดือนข้าราชการ มิถุนายน 2569 ไขปริศนาทำไมออกวันที่ 25 มีคำตอบ หลังกรมบัญชีกลางประกาศเอาไว้แล้วล่วงหน้า
ดังนั้น เมื่อเงินบำนาญข้าราชการออกวันที่ 23 มิถุนายน เงินเดือนข้าราชการจึงต้องออกวันที่ 25 มิถุนายน ตามที่ระบุไป
วันที่ 19 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลัง สิ่งหนึ่งที่คนกว่า 3-4 ล้านคนอย่างข้าราชการโฟกัส คือ เงินเดือนข้าราชการ จะออกวันไหน
สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 เงินเดือนข้าราชการจะออกวันที่ 25 มิถุนายน เหตุผลที่เงินเดือนข้าราชการออกวันนี้ จะอ้างอิงกับวันเงินบำนาญของข้าราชการเกษียณ โดยจะออกหลัง 2 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
ดังนั้น เมื่อเงินบำนาญข้าราชการออกวันที่ 23 มิถุนายน เงินเดือนข้าราชการจึงต้องออกวันที่ 25 มิถุนายน ตามที่ระบุไป