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หนุ่มแฉคลิป ทวงหนี้กว่า 30 ล้าน อินฟลูฯ เจ้าของแบรนด์ดัง ชี้แอบโอนหุ้น-ตีเช็คเด้ง


           ส่อดราม่า หนุ่มอัดคลิปทวงหนี้เจ้าของแบรนด์ดัง กว่า 30 ล้าน แฉโดนบีบออกจากหุ้น ตีเช็คเด้งให้ ทวงเป็นปีเพิ่งยอมจ่ายแสนเดียว ซัดอยากให้จิตใจดีเหมือนที่ออกสื่อด้วย 

อินฟลูเอนเซอร์ คิดหนี้ 30 ล้าน

          ส่อเป็นดราม่าวงการอินฟลูฯ หลังจากวานนี้ (19 มิถุนายน 2569) แมน เจ้าของเพจ คุณพ้ง BY ceoman   ออกมาโพสต์แฉเจ้าของแบรนด์ดังระดับประเทศ ที่ติดหนี้ตนกว่า 30 ล้านบาท โดยฝากไปถึงเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวว่าถ้าไม่ติดต่อมาหาตน จะแฉไปเรื่อย ๆ พร้อมเปิดคลิปเสียงสนทนาเดือด 

          โดยจากคลิป จะได้ยินเสียง 2 ฝ่ายที่กำลังเถียงกัน ซึ่งฝั่งแมนมีการทวงถามเงินดอกเบี้ย 300,000 บาท ที่อีกฝ่ายเคยบอกว่าจะให้ แต่ผ่านมาปีกว่าตัวเองกลับไม่ได้เงินเลยสักบาท

อินฟลูเอนเซอร์ คิดหนี้ 30 ล้าน

          ทางคู่กรณีพยายามแก้ตัวว่าบริษัทกำลังจะเข้าร่วมทุนสำเร็จ รอบแรกจะจ่ายค่าหุ้นให้ 35 ล้านบาท รวมถึงอ้างว่าตนต้องกู้เงินจำนวนมากไปซื้อของจากต่างประเทศ

          แมนสวนกลับว่า คู่กรณีไม่เคยบอกเลยเรื่องเงินช็อต แต่กลับมาบีบตนเองออกจากหุ้นส่วน มีการไปโอนหุ้นเรียบร้อย แล้วสุดท้ายก็ไม่เอาเงินมาให้ ดอกเบี้ยที่บอกจะแบ่งให้ 300,000 ก็ไม่ได้รับ จนผ่านมาปีนึงแล้ว เมื่อถูกขู่ว่าจะแฉ ถึงยอมจ่ายให้ 100,000 บาท อ้างว่าเป็นค่าขอโทษ โดยไม่หักหนี้ 

อินฟลูเอนเซอร์ คิดหนี้ 30 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณพ้ง BY ceoman



อินฟลูเอนเซอร์ คิดหนี้ 30 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณพ้ง BY ceoman

           แมน เล่าว่า คู่กรณีไม่จ่ายเงินตนมาจะปีนึงแล้ว ตอนที่อีกฝั่งเข้ามาก็อ้างว่าตัวเองเดือดร้อนเพราะเจอคนมาโกง ตนเห็นใจเลยเข้าไปช่วยซื้อหุ้นมาครึ่งหนึ่ง แบบ 50-50 ตกเป็นงินกว่า 40 ล้านบาท 

           คู่กรณีทำเอกสารและแผนมาน่าเชื่อถือมาก อ้างตัวเลขเวอร์วัง กำไรปีละเป็น 100 ล้าน แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับต้องเติมเงินเข้าไปตลอด ทำให้ตนตัดสินใจจะขายหุ้นออกมา แต่ยังไม่ทันได้เซ็นขายหุ้น ฝั่งนั้นเลือกที่จะคืนเงินมาบางส่วน แล้วบีบให้ตนออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น แล้วโอนหุ้นโดยมิชอบ แถมตีเช็คเด้งใส่ตนด้วย เรียกว่าทำผิดสัญญาทุกข้อ

อินฟลูเอนเซอร์ คิดหนี้ 30 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณพ้ง BY ceoman

           แมน ยังฝากบอกคู่กรณีว่า ที่ตนลงทุนด้วย ก็เพราะเห็นว่าคู่กรณีสู้ชีวิตแล้วไม่ยอมแพ้ แต่ตอนนี้ตนคิดว่าไม่แฟร์กับตน ที่บอกว่าจะคืนก็ต้องคืนสิ ตอนนี้ตนเพิ่งได้เงินมาแค่ 100,000 บาทเท่านั้น 

           "คุณทำคอนเทนต์สร้างภาพลักษณ์ในสื่อดีมากเลยนะ ผมอยากให้คุณมีจิตใจที่ดีเหมือนในสื่อนะ ช่วยออกมาแสดงความจริงใจให้ผมดูหน่อย" แมน ระบุ 

           ขณะที่ชาวเน็ตต่างจับตาดูว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร เป็นการแฉจริงหรือแค่คอนเทนต์ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าคู่กรณีจะใช่อินฟลูฯ อีกราย ที่บอกว่าจะออกมาโพสต์คลิปตอน 10 โมง หรือไม่ ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไป




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หนุ่มแฉคลิป ทวงหนี้กว่า 30 ล้าน อินฟลูฯ เจ้าของแบรนด์ดัง ชี้แอบโอนหุ้น-ตีเช็คเด้ง โพสต์เมื่อ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10:26:39 26,913 อ่าน
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