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ซุง ศตาวิน พูดแล้วเรื่องหนี้ หลังมีคนถามในไลฟ์ ซ้อก้าด เคลียร์ชัดเกี่ยวกับคลิปเสียงไหม


           ฟังชัด ๆ ซ้อก้าด ถามกลางไลฟ์ ซุง ศตาวิน ติดหนี้ใครไหม เจ้าตัวพูดแล้วเรื่องหนี้ ลั่นไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเอง มีแค่คนอื่นติดหนี้กู

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก Instagram sungstarwin

          หลังมีประเด็นแฉนักธุรกิจแบรนด์ดัง ติดหนี้กว่า 30 ล้านบาท พร้อมเปิดคลิปเสียง ซึ่งหลายคนมีการโยงไปว่า นักธุรกิจที่ถูกพูดถึงนั้นใช่ ซุง ศตาวิน อินฟลูฯ หนุ่มที่โด่งดังบนโลกออนไลน์ จากการทำธุรกิจและการทำคลิปช่วยเหลือสังคมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางคนแฉชี้ว่า คู่กรณีสร้างภาพลักษณ์ในสื่อดีมาก

          ล่าสุด (20 มิถุนายน 2569) ซ้อก้าด แฟนสาวของ ซุง ศตาวิน ก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้หลังมีแฟน ๆ ถามเข้ามาระหว่างไลฟ์ 

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก TikTok @cardncyn


           โดยเมื่อ ซ้อก้าด เห็นคอมเมนต์ที่มีคนบอกว่า "ในคลิปเสียงเค้าบอกเหมือนพี่ซุง" ก็หันไปถามซุงทันทีว่า "อ้าวอีซุง มึงติดหนี้ใคร ?"

           ซึ่งทาง ซุง ก็ตอบกลับทันทีว่า "ติดเxยอะไร มีแต่คนอื่นอะติดหนี้กู" พร้อมอธิบายว่าเรื่องนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลย 

           ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ ซุง พบว่าเพิ่งลงคลิปใหม่ ตอนไปให้ของขวัญพี่กรไม้กวาด โดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดราม่าที่มีชาวเน็ตโยงไปแต่อย่างใด

ซุง ศตาวิน
ภาพจาก Instagram sungstarwin
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ซุง ศตาวิน พูดแล้วเรื่องหนี้ หลังมีคนถามในไลฟ์ ซ้อก้าด เคลียร์ชัดเกี่ยวกับคลิปเสียงไหม โพสต์เมื่อ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 13:28:15 144,929 อ่าน
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