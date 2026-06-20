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เปิดนาทีระทึก ! กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 แผ่นปูนทรุดตัวทับคน ดับ 1 ราย

          เปิดนาทีระทึก กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 พบแผ่นปูนชั้น 2 ทรุดตัวลงมา ทับคนเสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดปิดการจราจร ถ.พระราม 4  มุ่งหน้าแยกหมอมี ยันไม่มีผู้ติดค้างในอาคาร

เปิดนาทีระทึก ! กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 แผ่นปูนทรุดตัวทับคน ดับ 1 ราย

เปิดนาทีระทึก ! กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 แผ่นปูนทรุดตัวทับคน ดับ 1 ราย
          วันที่ 20 มิถุนายน 2569 มีรายงานเหตุกันสาดอาคารทรุดตัว บริเวณ ถ.พระราม 4 ขาเข้า จากแยกหัวลำโพง มุ่งหน้าแยกหมอมี ใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมแนะเลี่ยงเส้นทาง

เปิดนาทีระทึก ! กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 แผ่นปูนทรุดตัวทับคน ดับ 1 ราย

          ต่อมาทาง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ลงพื้นที่พร้อมอัปเดตว่า เบื้องต้นเกิดเหตุจากแผ่นปูนบริเวณชั้นที่ 2 ทรุดตัวลงมา ถล่มทับประชาชนเสียชีวิต 1 ราย จนท. ได้นำร่างออกจากซาก และนำส่ง รพ. แล้ว

เปิดนาทีระทึก ! กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 แผ่นปูนทรุดตัวทับคน ดับ 1 ราย

          ล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจร ถ.พระราม 4 มุ่งหน้าแยกหมอมี เพื่อให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย พร้อมยืนยันไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคาร


เปิดนาทีระทึก ! กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 แผ่นปูนทรุดตัวทับคน ดับ 1 ราย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์


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เปิดนาทีระทึก ! กันสาดอาคารถล่ม ถ.พระราม 4 แผ่นปูนทรุดตัวทับคน ดับ 1 ราย อัปเดตล่าสุด 20 มิถุนายน 2569 เวลา 19:40:02 2,434 อ่าน
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