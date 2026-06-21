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ไทย ชนะ แคนาดา ทำอันดับโลกเพิ่มขึ้นกี่อันดับ ได้คะแนนมากโข โปรแกรมถ่ายทอดสดวันนี้

          ผลวอลเลย์บอล vnl ซึ่งไทย ชนะ แคนาดา 3-1 เซต อันดับโลกเพิ่มขึ้นเท่าไร หลังได้แต้มพุ่งกระฉูดอีกครั้ง ส่วนโปรแกรมวอลเลย์บอลนัดสุดท้าย เจอเนเธอร์แลนด์


วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          วอลเลย์บอลไทย สามารถคว้าชัยชนะนัดที่ 2 ในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 ทำให้หายใจทั่วท้องมากขึ้น ไม่สุ่มเสี่ยงจมบ๊วยตกชั้น จนไม่ได้มาแข่งในปีหน้า

          สำหรับผลการแข่งขัน ไทย ชนะ แคนาดา 3-1 เซต ด้วยความที่อันดับโลกห่างกันเป็น 10 อันดับ ทำให้ไทยสามารถโกยแต้มได้มากโข กลับมาใกล้เคียงกับจุดเดิมที่เริ่มก่อนการแข่งขัน (อันดับ 18 ของโลก)

          คะแนนที่ไทยได้จากเกมนี้ อยู่ที่ 12.53 คะแนน ทว่าอันดับโลกยังคงที่ 20 เท่าเดิม เนื่องจากทีมที่อยู่ในอันดับเดียวกัน ก็สามารถเก็บชัยชนะได้ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างคะแนนก็ถูกบีบจี้แคบลงเรื่อย ๆ


โปรแกรมวอลเลย์บอลไทย ช่องทางถ่ายทอดสด


          เกมนัดสุดท้ายของสนาม 2 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ เวลา 20.30 น. Monomax Sports ช่อง 29 ถ่ายทอดสด


วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld


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