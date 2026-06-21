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เมกุริ ดารา AV สลัดลุคแซ่บ สวมเสื้อช้างมาเที่ยวสบายใจ อวดภาพตอนขี่ช้าง


            เมกุริ ดารา AV ทรงโต สวมเสื้อช้าง เที่ยวขี่ช้างสุดชิล หลายคนสงสัยใช่ไทยที่ไทยไหม ลุคนี้ก็สดใสน่ารักไม่เบา 

เมกุริ

           เป็นอีกหนึ่งขวัญใจหนุ่ม ๆ สำหรับ เมกุริ (Meguri) เทพธิดา AV ชาวญี่ปุ่น จากค่ายดังอย่าง Madonna เจ้าของหุ่นแซ่บที่มีผลงานให้แฟน ๆ ได้ติดตามมาอย่างช้านาน และมักจะอัปเดตชอตสยิวลงโซเชียลอย่างต่อเนื่อง 

เมกุริ
ภาพจาก X @meguri0504

           อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (20 มิถุนายน 2569) เมกุริ ได้โพสต์ภาพในลุคสุดชิล ขณะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนอย่างสบายใจ มีทั้งภาพกอดและขี่ช้าง โดยเธอยังสวมเสื้อช้างอีกด้วย ทำให้แฟน ๆ สงสัยว่าดารา AV สาว น่าจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 

เมกุริ
ภาพจาก X @meguri0504


          งานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ ทักทายในความน่ารักของเธอ กับพูดถึงกิจกรรมขี่ช้างดังกล่าวว่าน่าสนุกไม่น้อย

เมกุริ
ภาพจาก X @meguri0504

เมกุริ
ภาพจาก X @meguri0504

เมกุริ
ภาพจาก X @meguri0504

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เมกุริ ดารา AV สลัดลุคแซ่บ สวมเสื้อช้างมาเที่ยวสบายใจ อวดภาพตอนขี่ช้าง โพสต์เมื่อ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 09:33:19 104,071 อ่าน
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