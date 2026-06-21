ร้านขายยาเจอหญิงเข้ามาเปิดหน้าอกให้ดู กลายเป็นเรื่องสุดเศร้า เป็นไวรัลแชร์ 800

ร้านขายยาเจอหญิงเข้ามาเปิดหน้าอกให้ดู ก่อนกลายเป็นเรื่องราวสุดเศร้าที่ช่วยอะไรไม่ได้ จนคนแชร์กว่า 800 ครั้ง เพราะเป็นคนมาเลเซีย รักษาที่ รพ. ไม่ได้
วันที่ 21 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค Saengthong HatyaiPharmacy มีการเล่าเรื่องการเปิดร้านขายยาแล้วสะเทือนใจครั้งหนึ่งในชีวิต หญิงคนหนึ่งเข้ามาไหว้ร้องขออ้อนวอน จนร้านต้องรับไหว้นานมาก มีคนแชร์กว่า 800 ครั้งไปแล้ว ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
- คนไข้หญิง อายุประมาณ 50-60 ปี ขายขนมถุง ๆ มาแจ้งว่าปวดหน้าอกมาก ปวดถึงหัว ปวดจนจะระเบิด พร้อมน้ำตาคลอ ขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวด
- เภสัชกำลังจะซักประวัติเพิ่ม คนไข้เลิกเสื้อให้ดูหน้าอกที่เต้านมด้านซ้าย บวมแดงใหญ่มาก และมีก้อนที่หน้าอก ขนาดใหญ่เกินฝ่ามือ จริง ๆ แล้วตอนเภสัชอยู่โรงพยาบาล ได้ไปราวด์วอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้ง เห็นรอยโรคของมะเร็งอยู่บ่อย ๆ แต่นั่นคือคนที่เข้าถึงการรักษา ครั้งนี้เภสัชเองยังอดตกใจไม่ได้ คนไข้น่าจะเจ็บปวดมากจริง ๆ
- เภสัชจะเรียกรถไป รพ. ให้ คนไข้ปฎิเสธ แจ้งว่า ไม่มีบัตรประชาชน คนไข้เป็นคนมาเลเซีย เข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้ว อยู่ตัวคนเดียว เคยไป รพ. รัฐมาทุก รพ. แต่ทุกที่แจ้งว่า คนไข้ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาที่นี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค Saengthong HatyaiPharmacy
- เภสัชถามว่า กลับไปรักษามาเลเซียได้ไหม คนไข้บอกว่าอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับ
- เภสัชให้ยาและช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งที่มั่นใจว่า ถ้าคนไข้ต้องการกลับ คนไข้จะกลับถึงมาเลเซียแน่ ๆ แค่ถ้าคนไข้ไม่กลับ อย่างน้อยช่วงเวลาที่เจ็บปวดก็ได้พักรักษาตัว มีค่าอาหาร มีค่ารถไปหาหมอแน่นอน
- พวกเราโชคดีแค่ไหนที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐ มีคนอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึง และต้องทรมานแบบนี้
- ชาวหาดใหญ่ ถ้าเจอป้าขายขนม ช่วยแกซื้อหน่อยนะคะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค Saengthong HatyaiPharmacy
หมายเหตุ
1. หลังจากโพสต์มีเพื่อน ๆ ร้านยาในหาดใหญ่ทักมาค่ะ บอกว่าเจอกรณีเดียวกันกับที่ร้านเจอ อาจจะเป็นหนทางเอาตัวรอดครั้งสุดท้ายของป้าแกก็ได้นะ คงไม่มีผู้หญิงที่ไหนอยากเปิดนมที่เป็นโรคให้คนดูค่ะ แกน่าจะสุดแล้วในชีวิตเหมือนกัน
2. แกไม่ได้มาขอเงินค่ะ แกเดินเข้าร้านมาขอซื้อยา ตอนแกจะออกจากร้าน เภสัชเรียกแกไว้เพื่อให้เงิน คลิปเต็มในเม้นต์นะคะ หลายคนอยากกลับบ้าน แต่เค้าอาจจะไม่มีบ้านให้กลับก็ได้