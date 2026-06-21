ไทยช่วยไทยพลัส เจอร้านข้าวมันไก่ประกาศซึ่งหน้า ไม่รับถ้าต่ำกว่า 50 รถทัวร์จอดทันที

ไทยช่วยไทยพลัส เจอร้านข้าวมันไก่ประกาศซึ่งหน้าแบบนี้ รถทัวร์เข้าจอดทันที อยากให้คนเข้ามาตรวจสอบด่วน
วันที่ 21 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าว่า เราได้ไปซื้อข้าวมันไก่ร้านนึง โดยสั่งข้าวมันไก่ (ปกติ) ราคา 40 บาท
เมื่อแม่ค้าเตรียมอาหารเสร็จ เราแจ้งจ่ายเงินโดยการสแกนไทยช่วยไทยพลัส แต่แม่ค้าชี้ไปที่ป้ายของร้าน และแจ้งว่า "ถ้าสแกนไทยช่วยไทยพลัส ต้องขั้นต่ำ 50 บาท" ซึ่งราคา 50 บาทนั้น คือ ข้าวมันไก่ (พิเศษ) แต่เราอยากซื้อแค่ธรรมดาไง
ทำให้จำเป็นต้องจ่ายเงินสด 40 บาท โดยไม่ได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในการซื้อของครั้งนี้
ด้านชาวเน็ตเห็นเรื่องราว มองว่า ร้านค้าทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง ร้านค้าไม่มีสิทธิตั้งเงื่อนไขว่าต้องจ่ายขั้นต่ำเท่าไร เพราะไม่ว่าจ่ายกี่บาท ก็ได้เงินเหมือนกัน ถ้าไม่สะดวกให้สแกน ก็ไม่ควรเข้าร่วมโครงการ และทางลูกค้าควรไปใช้บริการร้านอื่น
บางคนก็แนะนำว่า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1122 เพื่อให้ลงพื้นที่