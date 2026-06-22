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ไขปริศนา แสงสีเขียว - เหลือง ในมือถือคืออะไร ติดอยู่นาน ๆ ไม่ดี ควรระวัง

          ไขปริศนา แสงสีเขียวในมือถือคืออะไร ติดอยู่นาน ๆ ไม่ดี ควรระวัง ยกเว้นตอนที่ใช้งานจริง รวมถึงแสงสีเหลืองด้วย

แสงในมือถือ

          ปัจจุบันมือถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทุกคนต้องมี แต่หลายคนก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับเงื่อนไข ฟังก์ชั่นลับอีกมากมาย โดยเฉพาะแสงสีเขียวกับเหลืองที่มุมจอด้านบน มันคืออะไร

มือถือ

          วันที่ 22 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พบว่า แสงสีเขียวที่เห็นบนมุมจอ เป็นการแจ้งเตือนในเรื่องกล้องถ่ายรูปที่กำลังเปิดอยู่ ขณะที่แสงสีเหลือง หมายถึงไมโครโฟน

          ทั้งนี้ ถ้าใครไม่ได้เปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนเอาไว้ แต่มีแสงสีเขียวกับเหลืองติดอยู่นาน ๆ อาจต้องตรวจสอบโทรศัพท์ดี ๆ ว่าถูกแฮกไหม

มือถือ

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ไขปริศนา แสงสีเขียว - เหลือง ในมือถือคืออะไร ติดอยู่นาน ๆ ไม่ดี ควรระวัง อัปเดตล่าสุด 22 มิถุนายน 2569 เวลา 09:17:21 2,055 อ่าน
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