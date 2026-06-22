ส่องอันดับโลก ตารางคะแนนเนชั่นส์ ลีก วอลเลย์บอลไทย หลังจบสนาม 2 ขึ้นมากี่อันดับ

ส่องอันดับโลก ตารางคะแนนเนชั่นส์ ลีก 2026 วอลเลย์บอลไทย หลังจบสนาม 2 ได้เพิ่มมากี่คะแนน หายใจทั่วท้องขึ้น โปรแกรมการแข่งขันสนาม 3
การแข่งขันวอลเลย์บอลไทย ในศึกเนชั่นส์ ลีก 2026 ก็จบสนามที่ 2 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไทยเอาชนะได้ 2 นัด แพ้ 2 นัด หายใจทั่วท้อง ไม่เสี่ยงตกชั้นได้มากขึ้น
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 กระปุกดอทคอม สรุปสถานการณ์ของไทยทั้งในแง่อันดับโลกและตารางคะแนน รวมถึงโปรแกรมนัดถัดไป ดังนี้
ภาพจาก volleyballworld
อันดับคะแนนเนชั่นส์ ลีก
ไทยรั้งอันดับ 14 ของโลก ชนะ 2 นัด มี 9 คะแนน โดยก่อนแข่งสนาม 2 รั้งอันดับ 17 หรือรองบ๊วย
อันดับโลกวอลเลย์บอลไทย
ไทยรั้งอันดับ 20 ของโลก จากเดิมก่อนแข่งสนาม 2 อยู่ที่อันดับ 24 ของโลก
ภาพจาก volleyballworld
โปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไป
- 8 ก.ค. พบ สหรัฐอเมริกา เวลา 13.30 น.
- 9 ก.ค. พบ ญี่ปุ่น เวลา 17.30 น.
- 11 ก.ค. พบ บราซิล 13.30 น.
- 12 ก.ค. พบ ตุรกี 13.30 น.