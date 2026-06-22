แม่ตั๊ก ปล่อยคลิป ป๋าเบียร์ ชี้หน้าด่าแม่ ลั่นทนฟังไม่ไหว แฉปรี๊ดเพราะความลับแตก

แม่ตั๊ก ปล่อยคลิป ป๋าเบียร์ อดีตคนรักชี้หน้าด่าแม่ ลั่นกูไม่ได้เกาะลุกมึงกิน พร้อมด่าหยาบหลายคำ งานนี้งัดหลักฐานแฉรัว ๆ จนจ่อออกโหนกระแส
กลายเป็นคู่รักที่จบกันอย่างแตกร้าว สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง กับ บิลลี่ หรือ ป๋าเบียร์ กานต์พล เรืองอร่าม ซึ่งระยะหลังดูเหมือนฝ่ายชายจะเริ่มเกริ่นเรื่องการเปิดตัวภรรยาคนใหม่ ทำให้ทางแม่ตั๊กออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้เช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ล่าสุด (21 มิถุนายน) แม่ตั๊กโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut เป็นเหตุการณ์ของอดีตคนรักที่กำลังโมโหอย่างหนัก จนบางช่วงเข้ามาชี้หน้าด่าแม่ของแม่ตั๊ก โดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "ทนฟังไม่จบ" พร้อมอีโมจิร้องไห้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
จากคลิปเผยให้เห็นฝ่ายชายที่กำลังโมโหและต่อว่าแม่ตั๊กต่อหน้าแม่ของเธอ บางช่วงเข้ามาชี้หน้าและโวยวายเสียงดังใส่ว่า "กูไม่ได้เกาะ ลูกมึงแดก" ส่วนอีกคลิปเป็นการตะโกนต่อว่า พร้อมพูดคำหยาบคายหลายครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
แม่ตั๊กระบุข้อความในคอมเมนต์ว่า "ลองให้กูไปชี้หัวแม่มึงแล้วด่าแบบนี้บ้างไหม แลกกัน ว่าครอบครัวหน้าบางของพวกมึงจะรับไหวมั้ย ใครจะยอมให้คนชี้หน้าด่าแม่ตัวเองฟรี ๆ แม่เขายังเคยชี้หน้าด่าแม่ตั๊กด้วยนะ เพราะแม่ไม่พูด แกนิ่ง พวกมันยิ่งได้ใจ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ต่อมา แม่ตั๊กยังโพสต์ถึงสาเหตุที่แม่ถูกชี้หน้าด่า โดยระบุว่าแม่ไปรับทราบว่าฝ่ายชายทำเรื่องไม่เหมาะสมบางอย่างกับร่างกายของน้องสาวตั๊ก จึงนำเรื่องมาบอกเธอ พร้อมยืนยันว่ามีพยานในเหตุการณ์ 4-5 คน และความสัมพันธ์เริ่มแตกหักเพราะน้องสาวออกมาพูดเรื่องดังกล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
นอกจากนี้ แม่ตั๊กยังลงหลักฐานโต้ประโยคของอีกฝ่ายที่บอกว่าไม่ได้เกาะเธอกิน โดยเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายการทำศัลยกรรมที่เธอเป็นผู้จ่ายให้อดีตคนรักหลายแสนบาทจนถึงหลักล้านบาท พร้อมแย้มว่าอาจออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงประเด็นมือที่สาม ผ่านรายการ โหนกระแส ในเร็ว ๆ นี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut