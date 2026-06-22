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ภาพเกาะพีพีล่าสุด อดีตที่เคยมีคนมาเที่ยวคับคั่ง ตอนนี้แทบร้าง คอมเมนต์ถล่มทันที

          ภาพเกาะพีพีล่าสุด แหล่งท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของไทย สภาพปัจจุบันแทบไม่มีผู้คน คอมเมนต์นักท่องเที่ยวมาตรึม บอกหนึ่งในสาเหตุชัด

เกาะพีพี

          หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของไทยทางภาคใต้ ถ้าให้นึกชื่อมาสักชื่อ ยังไงก็มีนึกถึงเกาะพีพี จ.กระบี่ เนื่องจากธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส อ่าวสวยงามระดับโลก

          วันที่ 22 มิถุนายน 2569 TikTok @warinthonexworrac มีการลงคลิปการเที่ยวเกาะพีพีล่าสุด สภาพเวิ้งว้างแทบจะไร้ผู้คน พร้อมข้อความว่า ไม่เคยคิดเคยฝันว่า แหล่งท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของไทย วันหนึ่งจะมาถึงจุดไร้ผู้คนได้ขนาดนี้

เกาะพีพี
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac

เกาะพีพี
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac

          นอกจากนี้ยังมีการลงคลิปที่ถ่ายในช่วงบ่าย ช่วงเวลาที่ปกติเรือวันเดย์ต้องเข้า แต่กลายเป็นไร้ผู้คนแทน

เกาะพีพี
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac

เกาะพีพี
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac

          ด้านชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความเห็น บอกถึงสาเหตุสำคัญว่า ที่นี่อาจจะขายของแพงเกินไป เช่น น้ำอัดลมขวดละ 100 บาท แถมในบางครั้ง การเที่ยวเกาะพีพี ยังแพงกว่าไปญี่ปุ่น คนก็เลือกไปญี่ปุ่นกันหมด

          ส่วนคนในพื้นที่ก็อธิบายเพิ่มเติมว่า ของแพงจริง ขนาดไปเที่ยวจังหวัดอื่นที่มีทะเล อยู่ในภาคตะวันออก ยังไม่แพงเท่านี้ ทั้งที่มีทะเลเหมือนกันแท้ ๆ

เกาะพีพี

เกาะพีพี







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ภาพเกาะพีพีล่าสุด อดีตที่เคยมีคนมาเที่ยวคับคั่ง ตอนนี้แทบร้าง คอมเมนต์ถล่มทันที อัปเดตล่าสุด 22 มิถุนายน 2569 เวลา 15:44:54 5,778 อ่าน
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