ภาพเกาะพีพีล่าสุด อดีตที่เคยมีคนมาเที่ยวคับคั่ง ตอนนี้แทบร้าง คอมเมนต์ถล่มทันที

ภาพเกาะพีพีล่าสุด แหล่งท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของไทย สภาพปัจจุบันแทบไม่มีผู้คน คอมเมนต์นักท่องเที่ยวมาตรึม บอกหนึ่งในสาเหตุชัด
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 TikTok @warinthonexworrac มีการลงคลิปการเที่ยวเกาะพีพีล่าสุด สภาพเวิ้งว้างแทบจะไร้ผู้คน พร้อมข้อความว่า ไม่เคยคิดเคยฝันว่า แหล่งท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของไทย วันหนึ่งจะมาถึงจุดไร้ผู้คนได้ขนาดนี้
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของไทยทางภาคใต้ ถ้าให้นึกชื่อมาสักชื่อ ยังไงก็มีนึกถึงเกาะพีพี จ.กระบี่ เนื่องจากธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส อ่าวสวยงามระดับโลก
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 TikTok @warinthonexworrac มีการลงคลิปการเที่ยวเกาะพีพีล่าสุด สภาพเวิ้งว้างแทบจะไร้ผู้คน พร้อมข้อความว่า ไม่เคยคิดเคยฝันว่า แหล่งท่องเที่ยวลำดับต้น ๆ ของไทย วันหนึ่งจะมาถึงจุดไร้ผู้คนได้ขนาดนี้
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
นอกจากนี้ยังมีการลงคลิปที่ถ่ายในช่วงบ่าย ช่วงเวลาที่ปกติเรือวันเดย์ต้องเข้า แต่กลายเป็นไร้ผู้คนแทน
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
ภาพจาก TikTok @warinthonexworrac
ด้านชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความเห็น บอกถึงสาเหตุสำคัญว่า ที่นี่อาจจะขายของแพงเกินไป เช่น น้ำอัดลมขวดละ 100 บาท แถมในบางครั้ง การเที่ยวเกาะพีพี ยังแพงกว่าไปญี่ปุ่น คนก็เลือกไปญี่ปุ่นกันหมด
ส่วนคนในพื้นที่ก็อธิบายเพิ่มเติมว่า ของแพงจริง ขนาดไปเที่ยวจังหวัดอื่นที่มีทะเล อยู่ในภาคตะวันออก ยังไม่แพงเท่านี้ ทั้งที่มีทะเลเหมือนกันแท้ ๆ