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ผวากลางดึก ! งูจงอางยาวเกือบ 3 เมตร โผล่ใกล้ชุมชนราไวย์ ภูเก็ต ล่าสุดจับได้แล้ว

          แตกตื่นทั้งชุมชน งูจงอางยักษ์ยาวเกือบ 3 เมตร โผล่เลื้อยใกล้บ้านพักที่ราไวย์ สุนัขฮีโร่เห่าเตือนก่อนเจ้าหน้าที่เข้าจับสำเร็จ


งูจงอางยักษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sukchai Yasawasuvisut

          ชาวบ้านผวากลางดึก หลังพบงูจงอางขนาดใหญ่ ความยาวเกือบ 3 เมตร เลื้อยโผล่บริเวณซอยบ้านนายะ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โชคดีสุนัขในพื้นที่สังเกตเห็นความผิดปกติก่อน ส่งเสียงเห่าไม่หยุด จนเจ้าของบ้านออกมาตรวจสอบและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 21 มิถุนายน 2569 โดยเพจ ข่าวเด่นภูเก็ต รายงานว่า เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลราไวย์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบงูขนาดใหญ่เลื้อยอยู่บริเวณชายหาดบ้านราไวย์ ใกล้ซอยนายะ สร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้บ้านพักอาศัยและเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชน

งูจงอางยักษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sukchai Yasawasuvisut

          ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยพบงูจงอางในบริเวณใกล้เคียงมาแล้ว 1 ครั้งในปีนี้ แต่ตัวล่าสุดมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด คาดว่ามีความยาวเกือบ 3 เมตร ทำให้หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ราไวย์

          ล่าสุด (21 มิถุนายน 2569) เจ้าหน้าที่สามารถจับงูจงอางตัวดังกล่าวได้สำเร็จ ท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

งูจงอางยักษ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sukchai Yasawasuvisut

          อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหลายรายยอมรับว่ายังคงรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากนี่เป็นครั้งที่ 2 ของปีที่พบงูจงอางในพื้นที่ และหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ รวมถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป

          ทั้งนี้ งูจงอางถือเป็นงูพิษขนาดใหญ่ที่มีอันตรายสูง หากประชาชนพบเห็นงูหรือสัตว์มีพิษ ไม่ควรเข้าใกล้หรือพยายามจับด้วยตนเอง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวเด่นภูเก็ต 


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ผวากลางดึก ! งูจงอางยาวเกือบ 3 เมตร โผล่ใกล้ชุมชนราไวย์ ภูเก็ต ล่าสุดจับได้แล้ว อัปเดตล่าสุด 22 มิถุนายน 2569 เวลา 19:48:59
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