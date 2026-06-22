ร้านโดนัทดัง ประกาศแจ้งเตือนไลน์โดนแฮก ได้รับลิงก์แปลกอย่าคลิกตามเด็ดขาด

ร้านโดนัทดัง Krispy Kreme ประกาศแจ้งเตือนไลน์โดนแฮก ส่งเว็บพนันมาให้ ใครได้รับอย่าเผลอคลิกเด็ดขาด เร่งแก้ปัญหาด่วน
ภาพจาก TongRoRo / Shutterstock.com
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Krispy Kreme Thailand มีการโพสต์ว่า ตอนนี้บัญชี Line OA ของทางร้าน ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หากใครได้รับข้อความ ลิงก์เว็บไซต์ หรือข้อความทีผิดปกติจากบัญชีดังกล่าว กรุณาอย่ากดลิงก์หรือดำเนินการใด ๆ ตามข้อความ
หลังจากนี้ ทางร้านจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด
ภาพจาก TongRoRo / Shutterstock.com
วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Krispy Kreme Thailand มีการโพสต์ว่า ตอนนี้บัญชี Line OA ของทางร้าน ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หากใครได้รับข้อความ ลิงก์เว็บไซต์ หรือข้อความทีผิดปกติจากบัญชีดังกล่าว กรุณาอย่ากดลิงก์หรือดำเนินการใด ๆ ตามข้อความ
หลังจากนี้ ทางร้านจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด