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ร้านโดนัทดัง ประกาศแจ้งเตือนไลน์โดนแฮก ได้รับลิงก์แปลกอย่าคลิกตามเด็ดขาด

          ร้านโดนัทดัง Krispy Kreme ประกาศแจ้งเตือนไลน์โดนแฮก ส่งเว็บพนันมาให้ ใครได้รับอย่าเผลอคลิกเด็ดขาด เร่งแก้ปัญหาด่วน


คริสปี้ครีม
ภาพจาก TongRoRo / Shutterstock.com

          วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Krispy Kreme Thailand﻿ มีการโพสต์ว่า ตอนนี้บัญชี Line OA ของทางร้าน ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หากใครได้รับข้อความ ลิงก์เว็บไซต์ หรือข้อความทีผิดปกติจากบัญชีดังกล่าว กรุณาอย่ากดลิงก์หรือดำเนินการใด ๆ ตามข้อความ


          หลังจากนี้ ทางร้านจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด

คริสปี้ครีม

คริสปี้ครีม






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ร้านโดนัทดัง ประกาศแจ้งเตือนไลน์โดนแฮก ได้รับลิงก์แปลกอย่าคลิกตามเด็ดขาด โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 19:42:59
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