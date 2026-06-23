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ทลายขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่น เจอแก้ไขคำตอบกว่า 3,000 ราย เสียหาย 4.5 พันล้าน

          ตำรวจ CIB และ ป.ป.ช. บุกทลายเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่น พบหลักฐานแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 ราย ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4.5 พันล้านบาท

ทุจริตการสอบ

          วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังสืบสวนพบข้อมูลเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น โดยตรวจพบหลักฐานสำคัญจำนวนมาก รวมถึงสำเนากระดาษคำตอบผู้เข้าสอบกว่า 3,000 ราย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับแก้คะแนนสอบ

ทุจริตการสอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานราชการ ภาคเหนือ

          ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว ซึ่งมี นายฉัตรพิศุทธิ์ อายุ 31 ปี เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น

ทุจริตการสอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานราชการ ภาคเหนือ

          คดีดังกล่าวเริ่มต้นจากการได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียง ระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางส่วนแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และอาจสูงถึง 700,000-800,000 บาท ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

ทุจริตการสอบ
เฟซบุ๊ก งานราชการ ภาคเหนือ

          การสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2568 ซึ่งเปิดรับสมัครรวม 87 ตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น 6,669 อัตรา ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าบ้านพักใน จ.นนทบุรี ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบ เพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อผู้ที่ยินยอมจ่ายเงิน โดยมีผู้ต้องสงสัยสำคัญเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการของเทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและซุกซ่อนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

          จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลกลางรวม 18 ชุด อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกระบุให้มีการแก้ไขคะแนน นอกจากนี้ยังพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 ราย โดยเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการแก้ไขคะแนนแล้วราว 2,000 ราย

ทุจริตการสอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานราชการ ภาคเหนือ

ทุจริตการสอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานราชการ ภาคเหนือ

ทุจริตการสอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานราชการ ภาคเหนือ

ทุจริตการสอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก งานราชการ ภาคเหนือ



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3







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