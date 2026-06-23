หนุ่มชาวสวน โปรโมตเมลอนสุดฮา เน้นฮาจนสร้างมีม เอาให้โลกรู้ว่าของผมใหญ่

หนุ่มเจ้าของสวนกลายเป็นไวรัล โปรโมตเมลอนแบบสร้างตำนาน กลายเป็นมีมฮา คนคอมเมนต์เพียบ รู้แล้วว่าใหญ่ แต่จะได้เห็นแบบดี ๆ กันไหม
ในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนรุ่นใหม่จะหันมาโปรโมตสินค้าทางออนไลน์ โทมิโอยะ ยูโตะ (Tomioka Yut) ทายาทเกษตรกรรุ่นที่ 5 ของครอบครัวชาวสวนในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ก็เป็นอีกคนที่ลุกขึ้นมาใช้ประโยชน์จากโซเชียลเพื่อนำเสนอผลผลิตจากสวนของเขา ให้ชาวเน็ตได้เห็นเช่นกัน
โดย โทมิโอยะ ยูโตะ วัย 29 ปี จบการศึกษาจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยอิบารากิ ก่อนจะมารับช่วงต่อกิจการของครอบครัว สวนของเขามีผลผลิตหลัก ๆ เป็นเมลอนและมันหวาน ทำให้เขาเรียกตัวเองว่า "เจ้าชายเมลอน" และ "เจ้าชายมันหวาน"
ในขณะที่ ยูโตะ มีผู้ติดตามบนโซเชียลอยู่จำนวนหนึ่ง แต่เขาเพิ่งจะกลายมาเป็นที่พูดถึงทั่วโซเชียลญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากโพสต์อวดผลผลิตในปีนี้ เป็นเมล่อนลูกโต ๆ ที่เขาบอกเลยว่า "เมลอนปีนี้มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับเป็นของขวัญเลย"
ภาพจาก X @5_daime_lon
แต่ภาพที่เขาแนบมาในโพสต์นั้น ทำเอาชาวเน็ตสะดุดตาแรง เพราะเขาเล่นใช้แอปฯ บีบหน้าตัวเองจนเล็กจิ๋ว ทำให้เมลอนดูใหญ่มากเมื่อเทียบกับหน้า จนมีคนเข้ามาแซวกันเพียบ เช่น
- เมลอนกับตัวดูเหมือนจะใหญ่กว่าปกตินะ
- เป็นครั้งแรกเลยที่หัวเราะบน X
- หน้าหายไปไหนเนี่ย
- โอ้โห ใหญ่กว่าหน้า 10 เท่า
แต่เขายังไม่หยุดแค่นั้น ในเมื่อภาพดังกล่าวดูจะไม่สมจริงสักเท่าไหร่ เขาจึงลงภาพใหม่อีกครั้ง พร้อมบอกว่า
"ขอโทษด้วยครับ ผมคงเวอร์ไปจริง ๆ จะโพสต์รูปที่ยังไม่ได้ปรับแต่งให้ดูนะครับ"
แต่ภาพที่ได้ก็คือ...
ภาพจาก X @5_daime_lon
แต่ดูเหมือนว่าภาพพิลึก ๆ ของเขาจะโดนเส้นชาวเน็ตจัง ๆ จนทำให้ภาพเมล่อนของหนุ่มรายนี้ กลายมาเป็นมีมที่มีคนนำไปตัดต่อเรียกเสียงฮากันยกใหญ่ ดันให้โพสต์ของเขากลายเป็นไวรัล มีคนเข้ามาดูแล้วกว่า 12.9 ล้านครั้ง จนแม้แต่ยูโตะเองก็ยังอึ้ง และตื่นเต้นที่แม้แต่คนดังก็ยังมากดไลก์
ท้ายที่สุด เขาก็ได้นำภาพต้นฉบับมาลงให้ได้ชมกัน ซึ่งดูเหมือนว่าแม้จะเป็นภาพที่ไม่ได้บีบหน้า หรือขยายผลให้ดูใหญ่ เมลอนของหนุ่มคนนี้ก็ยังนับได้ว่ามีลูกที่ค่อนข้างใหญ่ ดูอุดมสมบูรณ์ดีจริง ๆ อย่างที่เจ้าตัวบอก ซึ่งเจ้าชายเมลอนรายนี้ การันตีเลยว่าเมลอนของเขา ไซซ์ใหญ่กว่าที่เห็นขายในซูเปอร์มาร์เกตทั่ว ๆ ไปหลายไซซ์แน่นอน
ภาพจาก X @5_daime_lon
ภาพจาก Instagram 5_daime
ภาพจาก Instagram 5_daime