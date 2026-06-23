จับอาหารเสริมลดความอ้วนมรณะ ผสมไซบูทรามีนส่งขายออนไลน์ จนมีคนเสียชีวิต

จับอาหารเสริมลดความอ้วนมรณะ ผสมไซบูทรามีน ส่งขายออนไลน์ จนมีคนเสียชีวิต ยึดของกลางเพียบ บุกค้น 4 จุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ต่อมาตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.นนทบุรี รวม 4 จุด ดังนี้
1. สถานที่ระบุผู้ส่งหน้ากล่องพัสดุที่ส่งสินค้า ที่มีประชาชนซื้อไปบริโภคและเสียชีวิต ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 9 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
รวมตรวจค้น 4 จุด ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวม 18 กระปุก นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อย. ได้เก็บตัวอย่างของกลางส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันอีกครั้ง หากตรวจพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
เบื้องต้นการกระทำของผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นความผิดดังนี้
1. กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมสารไซบูทรามีน จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ฐานจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 โดยกระทำเพื่อการค้า โทษตามมาตรา 149 วรรคสอง (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท
2. กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน หรือมีการผสมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ จะเป็นความผิดฐานจำหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 (10) ฐานจำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า กรณีการเสียชีวิตของผู้บริโภค หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับลดน้ำหนักจากแพลตฟอร์มออนไลน์มารับประทาน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี อย. และเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่เคยประกาศเตือนภัย เนื่องจากตรวจพบการลักลอบผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 (ไซบูทรามีน) ในผลิตภัณฑ์ เมื่อรับประทานแล้วอาจทำให้ปวดหัว ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ในกรณีผู้มีโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
ต่อมาตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.นนทบุรี รวม 4 จุด ดังนี้
1. สถานที่ระบุผู้ส่งหน้ากล่องพัสดุที่ส่งสินค้า ที่มีประชาชนซื้อไปบริโภคและเสียชีวิต ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 9 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
2. ขนส่งเอกชนในพื้นที่ หมู่ 2 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ผลการตรวจสอบพบพัสดุตีกลับที่อยู่เดียวกับหน้ากล่องพัสดุที่มีประชาชนซื้อไปบริโภคและเสียชีวิต ภายในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Baschi รวมจำนวน 15 กระปุก จากการสืบสวนขยายผลพบว่า พัสดุที่ถูกตีกลับเป็นของร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งของแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ผู้เสียชีวิตได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Baschi
3. สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งร้านค้าออนไลน์ ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.9 ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
4. บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ม.3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Baschi จำนวน 3 กระปุก
รวมตรวจค้น 4 จุด ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวม 18 กระปุก นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อย. ได้เก็บตัวอย่างของกลางส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันอีกครั้ง หากตรวจพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
อนึ่ง หากสืบสวนเพิ่มเติมพบความเชื่อมโยงถึงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ จะได้ดำเนินการขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เบื้องต้นการกระทำของผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นความผิดดังนี้
1. กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมสารไซบูทรามีน จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ฐานจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 โดยกระทำเพื่อการค้า โทษตามมาตรา 149 วรรคสอง (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท
2. กรณีพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน หรือมีการผสมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ จะเป็นความผิดฐานจำหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 (10) ฐานจำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท