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หนุ่มเจอพ่วงขับปาด หัวร้อนเตรียมซิ่งเอาเรื่อง คำพูดเดียวของภรรยาทำหยุด ล่าสุดอัปเดตแล้ว
          หนุ่มเจอรถพ่วงขับปาด หัวร้อนเตรียมซิ่งไปเอาเรื่อง เจอประโยคเดียวของภรรยาหยุดทันที ชาวเน็ตชื่นชม พร้อมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด มีการขอโทษกันแล้ว

รถพ่วงปาดหน้า เมียพูดคำเดียวจบ

          ในการขับรถบนถนน บางครั้งก็เจอเหตุการณ์ที่ทำให้หัวร้อนได้ หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะจัดการตัวเองยังไงต่อ บางคนก็ปล่อยไป แต่บางคนก็ขอเคลียร์

          วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec มีการลงคลิปกล้องหน้ารถที่มีรถพ่วงปาดหน้า ทางคนขับก็โมโห เตรียมซิ่งไปเอาเรื่อง ถ้าดูคลิปถึงตรงนี้คงคิดแน่ ๆ ว่า จะเป็นเรื่องแน่ ๆ
รถพ่วงปาดหน้า เมียพูดคำเดียวจบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec

รถพ่วงปาดหน้า เมียพูดคำเดียวจบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec

          สุดท้าย ภรรยาที่นั่งอยู่ข้าง ๆ พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า หิวน้ำ ทำให้คนขับเลี้ยวซ้ายเข้าไปซื้อน้ำริมทางทันที ลืมเรื่องรถพ่วงไปโดยสิ้นเชิง

          ชาวเน็ตต่างชื่นชมภรรยาที่มีไหวพริบแก้ปัญหา ดับร้อนสามีได้อย่างรวดเร็ว และชื่นชมสามีที่เชื่อฟังภรรยา จนไม่เกิดเหตุบานปลาย จากนั้น เจ้าตัวอัปเดตเพิ่มเติมว่า "คนขับรถรถพ่วงโทรมาขอโทษแล้วนะครับ ทางเราก็ขอโทษด้วยนะครับที่ใจร้อนเกินไป"

รถพ่วงปาดหน้า เมียพูดคำเดียวจบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec

รถพ่วงปาดหน้า เมียพูดคำเดียวจบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec


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หนุ่มเจอพ่วงขับปาด หัวร้อนเตรียมซิ่งเอาเรื่อง คำพูดเดียวของภรรยาทำหยุด ล่าสุดอัปเดตแล้ว อัปเดตล่าสุด 23 มิถุนายน 2569 เวลา 18:41:43 1,348 อ่าน
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