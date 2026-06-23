หนุ่มเจอพ่วงขับปาด หัวร้อนเตรียมซิ่งเอาเรื่อง คำพูดเดียวของภรรยาทำหยุด ล่าสุดอัปเดตแล้ว

หนุ่มเจอรถพ่วงขับปาด หัวร้อนเตรียมซิ่งไปเอาเรื่อง เจอประโยคเดียวของภรรยาหยุดทันที ชาวเน็ตชื่นชม พร้อมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด มีการขอโทษกันแล้ว
ในการขับรถบนถนน บางครั้งก็เจอเหตุการณ์ที่ทำให้หัวร้อนได้ หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะจัดการตัวเองยังไงต่อ บางคนก็ปล่อยไป แต่บางคนก็ขอเคลียร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec มีการลงคลิปกล้องหน้ารถที่มีรถพ่วงปาดหน้า ทางคนขับก็โมโห เตรียมซิ่งไปเอาเรื่อง ถ้าดูคลิปถึงตรงนี้คงคิดแน่ ๆ ว่า จะเป็นเรื่องแน่ ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec
สุดท้าย ภรรยาที่นั่งอยู่ข้าง ๆ พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า หิวน้ำ ทำให้คนขับเลี้ยวซ้ายเข้าไปซื้อน้ำริมทางทันที ลืมเรื่องรถพ่วงไปโดยสิ้นเชิง
ชาวเน็ตต่างชื่นชมภรรยาที่มีไหวพริบแก้ปัญหา ดับร้อนสามีได้อย่างรวดเร็ว และชื่นชมสามีที่เชื่อฟังภรรยา จนไม่เกิดเหตุบานปลาย จากนั้น เจ้าตัวอัปเดตเพิ่มเติมว่า "คนขับรถรถพ่วงโทรมาขอโทษแล้วนะครับ ทางเราก็ขอโทษด้วยนะครับที่ใจร้อนเกินไป"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Heart Bar Tec