HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คู่รักนักสุ่ม ท้าเปิดได้การ์ดแรร์จะแต่งงาน เป็นปียังไร้วี่แวว ก่อนเจอเซอร์ไพรส์ 2 ต่อ

           คู่รักนักสุ่ม ฝากดวงไว้กับการ์ด ถ้าได้การ์ดแรร์แฟนขอหมั้น เปิดมาเป็นปีไร้วี่แวว จนวันชะตาฟ้าเป็นใจ ได้ทั้งการ์ด ได้ทั้งว่าที่สามี รักเราไม่มีเกลือ 

คู่รักนักสุ่ม

           เป็นเรื่องราวน่ารักชวนลุ้น ตามสไตล์คู่รักนักสุ่ม เมื่อผู้ใช้ Reddit ชื่อ Winter-Way-4551 ได้ออกมาเผยเรื่องราวในการขอแต่งงานของเธอกับแฟนหนุ่ม ที่แทบจะเรียกว่าฝากดวงไว้กับการเปิดการ์ด ตั้งเงื่อนไขสุดหิน แต่สุดท้ายกลับเจอเซอร์ไพรส์สุดแฮปปี้ 

           โดยเจ้าตัวเล่าว่า "กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ฉันกับแฟน (ที่ตอนนี้เป็นคู่หมั้นแล้ว) มีมุกตลกกึ่ง ๆ เดิมพันที่ทำกันมาตลอด คือหากฉันเปิดซองสุ่มการ์ดโปเกมอน แล้วได้การ์ด เก็คโคกะ (Greninja) ตัวท็อป ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม เขาจะต้องให้แหวนหมั้นฉัน และฉันก็บอกไม่ถูกเลยว่าฉันเปิดซองการ์ดไปมากแค่ไหนแล้ว"

คู่รักนักสุ่ม
ภาพจาก Reddit Winter-Way-4551

           แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยาก เพราะการ์ดใบนี้ใช่ว่าจะออกมาง่าย ๆ แม้จะใช้เวลาเปิดการ์ดมากมายอยู่เป็นปีก็ยังไม่เจอสักที จนสิ่งที่เคยเดิมพันกันไว้ ตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววว่าจะเกิดขึ้นจริง

           แต่แล้วเรื่องเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้น โดยเธอเล่าว่า "เมื่อคืนที่ผ่านมา เราเปิดการ์ด 9 ซองสุดท้ายของกล่องเซต Chaos Rising ที่ฉันได้มาจาก Pokémon Center ซึ่งฉันไม่เพียงแค่ได้ เก็คโคกะ แบบการ์ด Gold เท่านั้น แต่ยังได้ เก็คโคกะ ระดับ SIR จากกล่องเดียวกันด้วย" 
 
           เรียกได้ว่ามากับดวงแท้ ๆ แตที่น่าทึ่งคือทันทีที่เธอเปิดการ์ดได้ แฟนหนุ่มก็รีบออกไปหยิบแหวน แล้วกลับมาขอเธอแต่งงานทันที กลายเป็นว่าจริง ๆ ทางแฟนหนุ่มนั้นแอบเตรียมแหวน เตรียมที่จะขอเธอแต่งงานในทริปพักร้อนที่จะถึงในอีก 2 สัปดาห์นั้นแล้ว แต่ในเมื่อเธอชนะเดิมพัน แหวนวงนี้จึงถูกหยิบออกมาใช้เร็วกว่าที่คิดเล็กน้อย 

คู่รักนักสุ่ม
ภาพจาก Reddit Winter-Way-4551

           สาวคนนี้ยอมรับว่า พวกเธอเคยคุยกันเรื่องฉากการขอแต่งงานสวย ๆ หน้าน้ำตกกันมาโดยตลอด แต่แล้วเธอกลับได้สวมแหวนหมั้นตอนเปิดซองสุ่มการ์ดโปเกมอนที่บ้านแทน คงเป็นเพราะพระเจ้าโปเกมอนกำหนดให้แล้วว่านี่แหละ คือช่วงเวลาที่ใช่ ! 

           ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งสุด ๆ เมื่อสาวคนนี้ไม่เพียงถูกขอแต่งงาน (แม้จะเร็วกว่ากำหนดเดิมเล็กน้อย) แถมยังได้การ์ดสุดแรร์ที่ต้องการ ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างคึกคัก 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คู่รักนักสุ่ม ท้าเปิดได้การ์ดแรร์จะแต่งงาน เป็นปียังไร้วี่แวว ก่อนเจอเซอร์ไพรส์ 2 ต่อ โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 08:40:17 28,157 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันวันนี้ ฟารีดา World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย