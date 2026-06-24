คู่รักนักสุ่ม ท้าเปิดได้การ์ดแรร์จะแต่งงาน เป็นปียังไร้วี่แวว ก่อนเจอเซอร์ไพรส์ 2 ต่อ

คู่รักนักสุ่ม ฝากดวงไว้กับการ์ด ถ้าได้การ์ดแรร์แฟนขอหมั้น เปิดมาเป็นปีไร้วี่แวว จนวันชะตาฟ้าเป็นใจ ได้ทั้งการ์ด ได้ทั้งว่าที่สามี รักเราไม่มีเกลือ
เป็นเรื่องราวน่ารักชวนลุ้น ตามสไตล์คู่รักนักสุ่ม เมื่อผู้ใช้ Reddit ชื่อ Winter-Way-4551 ได้ออกมาเผยเรื่องราวในการขอแต่งงานของเธอกับแฟนหนุ่ม ที่แทบจะเรียกว่าฝากดวงไว้กับการเปิดการ์ด ตั้งเงื่อนไขสุดหิน แต่สุดท้ายกลับเจอเซอร์ไพรส์สุดแฮปปี้
โดยเจ้าตัวเล่าว่า "กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ฉันกับแฟน (ที่ตอนนี้เป็นคู่หมั้นแล้ว) มีมุกตลกกึ่ง ๆ เดิมพันที่ทำกันมาตลอด คือหากฉันเปิดซองสุ่มการ์ดโปเกมอน แล้วได้การ์ด เก็คโคกะ (Greninja) ตัวท็อป ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม เขาจะต้องให้แหวนหมั้นฉัน และฉันก็บอกไม่ถูกเลยว่าฉันเปิดซองการ์ดไปมากแค่ไหนแล้ว"
ภาพจาก Reddit Winter-Way-4551
แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยาก เพราะการ์ดใบนี้ใช่ว่าจะออกมาง่าย ๆ แม้จะใช้เวลาเปิดการ์ดมากมายอยู่เป็นปีก็ยังไม่เจอสักที จนสิ่งที่เคยเดิมพันกันไว้ ตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววว่าจะเกิดขึ้นจริง
แต่แล้วเรื่องเซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้น โดยเธอเล่าว่า "เมื่อคืนที่ผ่านมา เราเปิดการ์ด 9 ซองสุดท้ายของกล่องเซต Chaos Rising ที่ฉันได้มาจาก Pokémon Center ซึ่งฉันไม่เพียงแค่ได้ เก็คโคกะ แบบการ์ด Gold เท่านั้น แต่ยังได้ เก็คโคกะ ระดับ SIR จากกล่องเดียวกันด้วย"
เรียกได้ว่ามากับดวงแท้ ๆ แตที่น่าทึ่งคือทันทีที่เธอเปิดการ์ดได้ แฟนหนุ่มก็รีบออกไปหยิบแหวน แล้วกลับมาขอเธอแต่งงานทันที กลายเป็นว่าจริง ๆ ทางแฟนหนุ่มนั้นแอบเตรียมแหวน เตรียมที่จะขอเธอแต่งงานในทริปพักร้อนที่จะถึงในอีก 2 สัปดาห์นั้นแล้ว แต่ในเมื่อเธอชนะเดิมพัน แหวนวงนี้จึงถูกหยิบออกมาใช้เร็วกว่าที่คิดเล็กน้อย
ภาพจาก Reddit Winter-Way-4551
สาวคนนี้ยอมรับว่า พวกเธอเคยคุยกันเรื่องฉากการขอแต่งงานสวย ๆ หน้าน้ำตกกันมาโดยตลอด แต่แล้วเธอกลับได้สวมแหวนหมั้นตอนเปิดซองสุ่มการ์ดโปเกมอนที่บ้านแทน คงเป็นเพราะพระเจ้าโปเกมอนกำหนดให้แล้วว่านี่แหละ คือช่วงเวลาที่ใช่ !
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งสุด ๆ เมื่อสาวคนนี้ไม่เพียงถูกขอแต่งงาน (แม้จะเร็วกว่ากำหนดเดิมเล็กน้อย) แถมยังได้การ์ดสุดแรร์ที่ต้องการ ขณะที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างคึกคัก