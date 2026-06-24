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สวนดังประกาศปิดบริการ หลังเปิดมา 4 ปี คนแห่โพสต์เสียดาย สาเหตุที่ทำให้เจ็บปวด

          สวนดังทางภาคใต้ประกาศปิดฉาก 4 ปี คนต่างเสียดาย สวนสวยแบบนี้ ไม่น่าปิดเลย คนหวังว่าจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง พร้อมเล่าสาเหตุที่ลูกค้าไม่เข้าใจ

สวนลุงเวศน์ ประกาศปิดให้บริการ

          วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก สวนลุงเวศน์ มีการโพสต์ประกาศปิดสวน หลังากที่เปิดให้บริการมากว่า 4 ปี 3 เดือน มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

          สวนลุงเวศน์ เปิดบริการวันแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มาจนถึงวันนี้ สิริรวมแล้ว สวนเปิดบริการมาแล้วกว่า 4 ปี 3 เดือน กับอีก 28 วัน

สวนลุงเวศน์ ประกาศปิดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนลุงเวศน์

          หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ก่อนสวนลุงเวศน์ จะก่อตั้งขึ้น เดิม… พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ดินนารกร้าง ตั้งอยู่เกือบสุดถนนชลประทาน ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ในตอนนั้นเส้นทางบริเวณนี้ ยังถือเป็นเส้นทางที่เปลี่ยว ถนนยังไม่ตัดผ่านเป็น 2 เลนส์ ไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านเข้ามา และยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

          จนกระทั่ง คุณลุงเวศน์ ตัดสินใจลองเสี่ยง ทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับทีมงานสวนลุงเวศน์ ทุกคน เพื่อสร้างสวนดอกไม้ (ของเอกชน) แห่งแรกในภาคใต้

          ในเวลานั้น ไม่มีอะไรการันตีได้เลย ว่ามันจะสำเร็จ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ ไม่มีอะไรเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจตรงนี้ และมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะปลูกดอกไม้เมืองเหนือที่อากาศหนาวในนพื้นที่ตรงนี้ เลย … แต่ความฝัน ความหวังและความตั้งใจของคุณลุงและทีมงานทุกคน ก็หนักแน่นและแน่วแน่ซะจน ไม่มีอุปสรรคใดที่มันจะผ่านไปไม่ได้ และมันไม่มีคำว่า ทำไม่ได้ ในทัศนคติของคุณลุงเลย

สวนลุงเวศน์ ประกาศปิดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนลุงเวศน์

          ตลอดระยะเวลา 4 ปีกว่า ที่สวนลุงเวศน์ เดินทางมา จนถึงวันนี้ เบื้องหลังของดอกไม้ที่สวยงาม กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ยิ่งดอกไม้ที่ทุกคนได้เห็นสวยงามมากแค่ไหน  เบื้องหลังของมันแสนจะทรหด เราพบอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ฝนตกหนัก สลับร้อนจัด ลมพายุแรง แมลงต่างๆ จากท้องนารอบข้าง และปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การปลูกและการดูแลรักษาดอกไม้เป็นไปด้วยความยากลำบากเสมอมา

          ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการเปิดบริการ สวนลุงเวศน์ จำหน่ายบัตรเข้าชมสวนราคาท่านละ 50 บาท ไม่เคยมีการปรับราคาขึ้น แม้ว่าทางสวนจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อขยับขยาย และพัฒนาสวนอยู่เสมอ หรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดี ส่งผลต่อราคาของวัสดุปลูก ปุ๋ย ยา หรือเมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้น ทางสวนก็ไม่เคยปรับราคาบัตรเข้าชมขึ้นเลย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วง 2 ปีหลัง ทางสวนประสบปัญหาขาดทุน แต่ด้วยใจรักก็ยังพยายามอดทนกัดฟันต่อสู้เรื่อยมา

สวนลุงเวศน์ ประกาศปิดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนลุงเวศน์

          ตลอดการเปิดบริการที่ยาวนาน สวนพบเจอทั้งลูกค้าที่น่ารัก ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุน เข้าใจถึงต้นทุนในการลงทุนที่สูง เห็นคุณค่าของดอกไม้ เห็นคุณค่าของทุกอย่างภายในสวนที่เราตั้งใจส่งมอบให้ลูกค้า
สวนลุงเวศน์ ประกาศปิดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนลุงเวศน์

          จนมาถึงวันนี้ หลังจากที่สวนทำงานอย่างหนัก มาตลอด 4 ปีกว่า และปัญหาหลักที่สวนต้องประสบ คือ การขาดทุน คงถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดพักแล้วค่ะ สวนลุงเวศน์จึงขอประกาศให้คุณลูกค้าทุกท่าน ทราบว่า สวนจะปิดบริการยาวๆ ไม่มีกำหนดเปิด ซึ่งไม่แน่ใจเลยค่ะว่าการปิดยาวในครั้งนี้เราจะปิดไปจนถึงเมื่อไหร่ และจะได้กลับมาเปิดอีกไหม ?

          อย่างไรก็ตาม สวนลุงเวศน์จึงอยากขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนทางสวนเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดใกล้ และไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลูกค้าชาวมุสลิม จากทุกๆจังหวัด หรือแม้แต่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไกลมาเที่ยวถึงสวน รวมไปถึงไปคุณลูกค้าชาวต่างชาติ มาเลเซีย จีน ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น และทุก ๆ ประเทศ ทุกๆจังหวัด อาจจะไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมด แต่ทางสวนรู้สึกขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านจากใจจริงๆค่ะ

สวนลุงเวศน์ ประกาศปิดให้บริการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนลุงเวศน์

          ต่อจากนี้ การเดินทางของสวนลุงเวศน์จะเป็นอย่างไร สวนจะได้กลับมาเปิดอีกไหม ฝากติดตาม และเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานสวนลุงเวศน์ทุกคนด้วยนะคะ

          จนกว่าจะพบกันใหม่


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