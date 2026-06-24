ช็อก อพาร์ตเมนต์สวย ตกแต่งพร้อม เจ้าของดูอีกทีเหลือแต่โครง ที่แท้ฝีมือช่างรื้อผิดชั้น

ช็อก จากอพาร์ตเมนต์สวย ตกแต่งพร้อม มาดูอีกทีเหลือแต่โครง ฝีมือช่างรับเหมารีโนเวทผิดห้อง เสียหายเกือบแสน ซ้ำโบ้ยความรับผิดชอบไปมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งในเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยเจ้าของห้อง 403 ได้ติดต่อบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งให้มาทำการรีโนเวทห้อง จากนั้นหัวหน้าผู้รับเหมาก็โทร. แจ้งลูกน้องที่เป็นช่างก่อสร้าง ว่าได้ทิ้งกุญแจห้องไว้บริเวณประตูแล้ว สามารถไขเข้าไปลุยงานได้เลย
ภาพจาก Sina
โดยพบว่าทีมช่างก่อสร้าง ได้รื้อผนัง ฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ชุดเครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ต่าง ๆ ออกไปออกจนหมด เหลือเพียงโครงเปล่า ๆ กว่าเจ้าของห้องจะรู้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็สายเกินไป
ภาพจาก Sina
ภาพจาก Sina
ฝ่ายหัวหน้าผู้รับเหมายืนยันว่าได้แจ้งช่างไปอย่างชัดเจนแล้วว่าให้ไปทำงานที่ห้อง 403 โดยมีบันทึกในโทรศัพท์เป็นหลักฐาน มองว่าช่างควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด ขณะที่ฝั่งช่างก็อ้างว่าได้โทร. คุยเพื่อยืนยันตำแหน่งของห้องจากผู้รับเหมาแล้ว โดยที่ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายยืนยันว่าข้อมูลตรงกันทุกอย่าง เลยมองว่าตัวเองไม่ผิด
เมื่อตกลงกันไม่ได้ สุดท้ายเรื่องก็ถึงศาล โดยศาลชี้ว่าช่างมีความผิด เนื่องจากไม่ตรวจสอบข้อมูลและเลขห้องให้ละเอียดก่อนรื้อถอน ขณะที่หัวหน้าผู้รับเหมาก็ละเลยหน้าที่ในการชี้แนะและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันก็ได้ขอให้ทางเจ้าของห้องลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจว่าคู่กรณีไม่ได้มีเจตนาในการทำลายทรัพย์สิน สุดท้ายเจ้าของห้องจึงยอมลดค่าเสียหายเหลือ 11,000 หยวน (ราว 53,000 บาท) โดยหัวหน้าผู้รับเหมารับผิดชอบจ่าย 5,000 หยวน (24,000 บาท) และช่างจ่าย 6,000 หยวน (ราว 29,000 บาท) ซึ่งได้ทำการชำระค่าเสียหายจนครบแล้ว
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ Sohu ของจีน รายงานเหตุการณ์สุดช็อก เมื่อจู่ ๆ เจ้าของอพาร์ตเมนต์ยูนิตหนึ่งพบว่าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมอยู่ ถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้ามารื้อทำลาย แถมยังขนทรัพย์สินไปจนเกลี้ยง ทิ้งไว้เพียงห้องที่เหลือแต่โครง ต้นเหตุจากคนงานก่อสร้างที่เข้าไปรื้อ "ผิดห้อง" จนเกิดความเสียหายครั้งใหญ่
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งในเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยเจ้าของห้อง 403 ได้ติดต่อบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งให้มาทำการรีโนเวทห้อง จากนั้นหัวหน้าผู้รับเหมาก็โทร. แจ้งลูกน้องที่เป็นช่างก่อสร้าง ว่าได้ทิ้งกุญแจห้องไว้บริเวณประตูแล้ว สามารถไขเข้าไปลุยงานได้เลย
ภาพจาก Sina
ปรากฏว่าช่วงเวลานั้น ห้อง 303 ซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่คนละชั้น ถูกปล่อยเช่าระยะยาว โดยเจ้าของห้องมักจะทิ้งกุญแจสำรองไว้ใต้พรมเช็ดเท้าหน้าห้อง เมื่อคนงานก่อสร้างขึ้นมาถึงชั้น 3 แล้วค้นเจอกุญแจห้อง จึงไขประตูเข้าไปโดยไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขห้องให้ดี
โดยพบว่าทีมช่างก่อสร้าง ได้รื้อผนัง ฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ชุดเครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ต่าง ๆ ออกไปออกจนหมด เหลือเพียงโครงเปล่า ๆ กว่าเจ้าของห้องจะรู้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็สายเกินไป
ภาพจาก Sina
ภาพจาก Sina
เมื่อเผชิญกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เจ้าของห้อง 303 โกรธจัดและแจ้งความทันที แม้ว่าทางตำรวจและฝ่ายบริหารอพาร์ตเมนต์จะพยายามนัดไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าของห้อง ผู้รับเหมา และช่างก่อสร้าง แต่ก็ยังไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ โดยเจ้าของห้องยืนกรานให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 20,000 หยวน (97,000 บาท)
ฝ่ายหัวหน้าผู้รับเหมายืนยันว่าได้แจ้งช่างไปอย่างชัดเจนแล้วว่าให้ไปทำงานที่ห้อง 403 โดยมีบันทึกในโทรศัพท์เป็นหลักฐาน มองว่าช่างควรเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด ขณะที่ฝั่งช่างก็อ้างว่าได้โทร. คุยเพื่อยืนยันตำแหน่งของห้องจากผู้รับเหมาแล้ว โดยที่ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายยืนยันว่าข้อมูลตรงกันทุกอย่าง เลยมองว่าตัวเองไม่ผิด
เมื่อตกลงกันไม่ได้ สุดท้ายเรื่องก็ถึงศาล โดยศาลชี้ว่าช่างมีความผิด เนื่องจากไม่ตรวจสอบข้อมูลและเลขห้องให้ละเอียดก่อนรื้อถอน ขณะที่หัวหน้าผู้รับเหมาก็ละเลยหน้าที่ในการชี้แนะและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ขณะเดียวกันก็ได้ขอให้ทางเจ้าของห้องลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจว่าคู่กรณีไม่ได้มีเจตนาในการทำลายทรัพย์สิน สุดท้ายเจ้าของห้องจึงยอมลดค่าเสียหายเหลือ 11,000 หยวน (ราว 53,000 บาท) โดยหัวหน้าผู้รับเหมารับผิดชอบจ่าย 5,000 หยวน (24,000 บาท) และช่างจ่าย 6,000 หยวน (ราว 29,000 บาท) ซึ่งได้ทำการชำระค่าเสียหายจนครบแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu