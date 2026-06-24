ฝรั่งสงสัย ถามที่ไทยรถไม่มีแตรเหรอ ? เจอแต่ถนนเงียบกริบ เมนต์สนั่นคนไทยเขารู้กัน

ฝรั่งสงสัย อยากถามคนไทย รถไม่มีแตรเหรอ พร้อมอวดคลิปถนนเงียบกริบ คนไทยตอบให้ เรื่องนี้เป็นที่รู้กัน ไม่พร้อมอย่าเปิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
แต่เรื่องแบบนี้ต้องบอกว่าคนไทยเขารู้กัน โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก อาทิ
- แตรเหรอ เรียกว่ากระดิ่งดีกว่า ถ้าสั่นกระดิ่งเมื่อไหร่ ก็เริ่มยก 1 ได้เลย
- เสียงแตร เท่ากับการเปิดศึก
- คนไทยอ่อนไหวต่อเสียงแตร
- หลายคันไม่มีไฟเลี้ยวด้วย
- คุณต้องลองบีบแตรดูสักทีค่ะ คำถามคุณจะหมดไป
- กดแตร = มวยไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
ชีวิตในแต่ละวันของคนไทย หลาย ๆ อย่างก็อาจเป็นเป็นเรื่องแปลกเมื่อเทียบกับต่างแดน ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ดูจะสร้างความประหลาดใจในชาวต่างชาติอย่างมาก ก็คือเสียงบนท้องถนนไทยที่ค่อนข้างเงียบสงบ ไม่มีการบีบแตรกันสนั่นให้ระคายหู จนชายต่างชาติรายหนึ่งถึงกับต้องทำคลิปพูดถึงเรื่องนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Clark BKK ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุว่า "คนไทยครับ ผมมีคำถาม รถของคุณไม่มีแตรเหรอครับ ?"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
จากคลิปจะเห็นชัดว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รถเปลี่ยนเลน รถออกจากซอยมาเข้าทางหลัก จุดที่การจราจรแออัด หรือแม้แต่จุดคับขัน บรรยากาศบนท้องถนนยังเป็นไปด้วยความเงียบ แทบไม่ได้ยินเสียงบีบแตรใด ๆ
แต่เรื่องแบบนี้ต้องบอกว่าคนไทยเขารู้กัน โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก อาทิ
- เรารู้ว่ารถทุกคันมีแตร แต่เราไม่รู้ว่าคันไหนบ้างที่มีปืน
- แตรเหรอ เรียกว่ากระดิ่งดีกว่า ถ้าสั่นกระดิ่งเมื่อไหร่ ก็เริ่มยก 1 ได้เลย
- เสียงแตร เท่ากับการเปิดศึก
- คนไทยอ่อนไหวต่อเสียงแตร
- หลายคันไม่มีไฟเลี้ยวด้วย
- คุณต้องลองบีบแตรดูสักทีค่ะ คำถามคุณจะหมดไป
- กดแตร = มวยไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK