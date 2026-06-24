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ฝรั่งสงสัย ถามที่ไทยรถไม่มีแตรเหรอ ? เจอแต่ถนนเงียบกริบ เมนต์สนั่นคนไทยเขารู้กัน

          ฝรั่งสงสัย อยากถามคนไทย รถไม่มีแตรเหรอ พร้อมอวดคลิปถนนเงียบกริบ คนไทยตอบให้ เรื่องนี้เป็นที่รู้กัน ไม่พร้อมอย่าเปิด

คนไทย รถไม่มีแตรเหรอ

          ชีวิตในแต่ละวันของคนไทย หลาย ๆ อย่างก็อาจเป็นเป็นเรื่องแปลกเมื่อเทียบกับต่างแดน ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ดูจะสร้างความประหลาดใจในชาวต่างชาติอย่างมาก ก็คือเสียงบนท้องถนนไทยที่ค่อนข้างเงียบสงบ ไม่มีการบีบแตรกันสนั่นให้ระคายหู จนชายต่างชาติรายหนึ่งถึงกับต้องทำคลิปพูดถึงเรื่องนี้ 

คนไทย รถไม่มีแตรเหรอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK

          โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Clark BKK ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุว่า "คนไทยครับ ผมมีคำถาม รถของคุณไม่มีแตรเหรอครับ ?"

คนไทย รถไม่มีแตรเหรอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK 

          จากคลิปจะเห็นชัดว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รถเปลี่ยนเลน รถออกจากซอยมาเข้าทางหลัก จุดที่การจราจรแออัด หรือแม้แต่จุดคับขัน บรรยากาศบนท้องถนนยังเป็นไปด้วยความเงียบ แทบไม่ได้ยินเสียงบีบแตรใด ๆ 

          แต่เรื่องแบบนี้ต้องบอกว่าคนไทยเขารู้กัน โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก อาทิ 

          - เรารู้ว่ารถทุกคันมีแตร แต่เราไม่รู้ว่าคันไหนบ้างที่มีปืน

          - แตรเหรอ เรียกว่ากระดิ่งดีกว่า ถ้าสั่นกระดิ่งเมื่อไหร่ ก็เริ่มยก 1 ได้เลย

          - เสียงแตร เท่ากับการเปิดศึก

          - คนไทยอ่อนไหวต่อเสียงแตร

          - หลายคันไม่มีไฟเลี้ยวด้วย

          - คุณต้องลองบีบแตรดูสักทีค่ะ คำถามคุณจะหมดไป

          - กดแตร = มวยไทย

คนไทย รถไม่มีแตรเหรอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK

คนไทย รถไม่มีแตรเหรอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK

คนไทย รถไม่มีแตรเหรอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Clark BKK



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ฝรั่งสงสัย ถามที่ไทยรถไม่มีแตรเหรอ ? เจอแต่ถนนเงียบกริบ เมนต์สนั่นคนไทยเขารู้กัน โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 15:07:15 50,532 อ่าน
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