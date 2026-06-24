จับยาแก้ไอปลอม มูลค่า 30 ล้านบาท ตัวสินค้าปลอมร่วม 5 แสนชิ้น ยี่ห้ออะไรบ้าง

จับยาแก้ไอปลอม มูลค่า 30 ล้านบาท ตัวสินค้าปลอมร่วม 5 แสนชิ้น มียี่ห้ออะไรบ้าง ต้องลองตรวจสอบดูก่อน
วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่า มีการลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม และทราบถึงกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมว่ามีการลักลอบผลิต และบรรจุ อยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จึงเข้าตรวจค้นพื้นที่ จำนวน 4 จุด ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
1. สถานที่เก็บ และจำหน่ายยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้
- ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No.2A 193/43 สำเร็จรูป จำนวน 5 Lot. รวมจำนวน 127,900 ขวด
- ขวดพลาสติกสีชาสำหรับบรรจุยาแก้ไอ จำนวน 6,800 ขวด
- หม้อสแตนเลสสำหรับต้มยาแก้ไอ จำนวน 2 ใบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
2. สถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร รวมทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้
- ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No.2A 193/43 สำเร็จรูป Lot 6801282 จำนวน 11,400 ขวด
- ยาแก้ไอที่อยู่ระหว่างผลิต จำนวน 4,086 ขวด และอยู่ในถังขนาด 1,250 ลิตร จำนวน 2 ถัง
- ฉลากยาแก้ไอ datissin รวม 3 Lot จำนวนรวม 114,165 ดวง
- บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย ขวด ฝากระดาษลัง จำนวน 125,937 ชิ้น
- อุปกรณ์/เครื่องจักร ในการผลิต เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องปิดฝา เครื่องติดฉลาก เครื่องรัดกล่อง จำนวน 28 ชิ้น
- วัตถุดิบ เช่น โซเดียมไนเตรต แอมโมเนียมคลอไรด์ โซเดียมซิเตรท สีผสมอาหาร น้ำตาล จำนวน 802 ชิ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
3. สถานที่เก็บอุปกรณ์การผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตรวจยึดอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้
- ฉลากยาแก้ไอ datissin จำนวน 4 Lot รวมทั้งสิ้น 18,090 ดวง
- น้ำดื่มที่ใช้ในการผลิตยาแก้ไอปลอม จำนวน 240 แกลลอน
4. สถานที่เก็บอุปกรณ์การผลิตยาแก้ไอปลอม ในพื้นที่ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอม และอุปกรณ์การผลิต จำนวน 5 รายการ ดังนี้
- ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin Reg No. 2A 193/43 สำเร็จรูป Lot 6701185 จำนวน 100 ขวด
- ฉลากยาแก้ไอ datissin มีจำนวน 4 Lot รวมทั้งสิ้น 297,150 ดวง
- ของเหลวสีแดงไม่ระบุฉลาก จำนวน 1 แกลลอน
- ฝาสกรีนลาย จำนวน 7,000 ชิ้น
- หัวเตาแก๊ส จำนวน 3 หัว
รวมตรวจค้น 4 จุด ตรวจยึด ยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ datissin จำนวน 139,400 ขวด, ยาแก้ไอที่อยู่ระหว่างผลิต จำนวน 4,086 ขวด ขวดเปล่า ฝา บรรจุภัณฑ์ จำนวนกว่า 132,737 ชิ้น, ฉลากผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ datissin ปลอม รวม 429,405 ดวง เครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มูลค่ากว่า 30,000,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1. ฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฐานผลิตและขายยาปลอม ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท