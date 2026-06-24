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เชฟอ้วน พระราม 5 ประสบอุบัติเหตุ ขับรถหลับในชนแบบริเออร์ปูน เสียชีวิต
           เชฟอ้วน พระราม 5 เชฟดังที่เคยออกรายการทีวี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พบขับรถหลับใน ชนแบริเออร์ปูนกั้นทาง ปั๊มหัวใจอยู่นานแต่สุดยื้อ

เชฟอ้วน พระราม 5

           วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลา 03.10 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนแบริเออร์คอนกรีต ช่วงสุดทางถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดถนนเลียบทางรถไฟ มีคนติดอยู่ในรถ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมชุดกู้ภัย พบรถยนต์ไฟฟ้าชนแบริเออร์ปูนกั้นรางรถไฟ สภาพหน้ารถพังยับ 
           
           ส่วนคนขับหมดสติ ร่างกายถูกอัดกระแทกกับคอนโซลรถจนบอบช้ำภายใน ติดอยู่ในรถ กู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวผู้บาดเจ็บออกมา พยายามปั๊มหัวใจนานกว่า 30 นาที ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา 
           
เชฟอ้วน พระราม 5
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านเชฟอ้วน ก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่

           โดยทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายสมเกียรติ อรัญยถาวร อายุ 44 ปี หรือ "เชฟอ้วน พระราม 5" เจ้าของร้านเชฟอ้วน ก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่ และยังเป็นเชฟที่เคยออกรายการทีวีมาแล้วหลายรายการ 
           
           สอบสวนทราบว่า นายสมเกียรติออกไปกินดื่มกับเพื่อนที่ร้านอาหารย่านถนนพุทธมณฑลสาย 1 เมื่อร้านปิดก็ขับรถกลับบ้าน แต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนรูปตัวที นายสมเกียรติเกิดหลับในจึงขับรถพุ่งชนแบริเออร์ปูนที่กั้นทางอยู่อย่างจัง 

เชฟอ้วน พระราม 5
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านเชฟอ้วน ก๋วยเตี๋ยวหมูนายแกละ-บางใหญ่

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

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