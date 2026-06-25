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โดนยกแก๊ง สาวเปลือยอกสวมกล่อง ล่อหนุ่ม ๆ มาล้วง คลำว่ามีอะไร ตำรวจลงแล้ว

          โดนยกแก๊ง สาวสวมกล่อง ล่อหนุ่ม ๆ มาล้วง คลำหามีอะไรอยู่ในนั้น ถ่ายคลิปรีแอคชั่น โยงถึงหนัง AV สังคมจวกยับ 



          ในขณะที่วงการ AV ญี่ปุ่นมีการแข่งขันสูงมาก ทีมโปรดักชันต่าง ๆ จึงพยายามสรรหาวิธีการใหม่ ๆ มาดึงดูดยอดวิวและเรียกความสนใจ จึงเกิดเป็นภาพของคนกลุ่มหนึ่งที่ตระเวนออกไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์กันถึงย่านชิบูย่า ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาล้วง "กล่องหรรษา" ที่สาว ๆ สวมอยู่ จับดูว่ามีอะไรอยู่ในกล่องนั้น 

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (23 มิถุนายน 2569) เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่าแก๊งแบกกล่องดังกล่าว ประกอบด้วยชาย 2 คน และหญิง 1 คน ถึงคราวไปไม่รอด โดนตำรวจรวบตัวทั้ง 3 คนแล้ว หลังสงสัยว่าพวกเขาจงใจสวมกล่องลังไว้ เพื่อขอให้คนที่เดินผ่านมาสัมผัสหน้าอกของสาวที่สวมกล่อง 

ล้วงกล่อง

          จากรายงานเผยว่า คนกลุ่มดังกล่าวจะให้สาววัย 27 ปี สวมกล่องลังที่เจาะรูไว้ โดยสาวคนนี้จะสวมเสื้อที่เจาะรูตรงหน้าอกไว้ จากนั้นทีมงานจะขอให้คนที่เดินผ่านมาล้วงมือเข้าไปในกล่อง เพื่อเดาว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายใน แต่จริง ๆ คือการหลอกให้มาจับหน้าอกของสาวที่ถือกล่อง

          เมื่อคนที่จับโดนหน้าอกสาว ออกอาการตื่นเต้นหรือตกใจ ทีมงานก็จะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ แถมสาวคนนี้ยังมีการส่งเสียงร้อง หรือแกล้งทำเป็นตัวสั่นเมื่อโดนจับ ทำให้เกิดเป็นภาพวาบหวิว 

          เป็นที่ทราบว่าทีมงานดังกล่าวตระเวนถ่ายคลิปในจุดที่มีคนพลุกพล่านอย่างชิบูย่า และชินจูกุ ก่อนจะอัปโหลดผ่านโซเชียลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จนมีคนเข้ามาดูกันอย่างถล่มทลาย

          เนื่องจากทีมงานทั้ง 3 คน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ AV ตำรวจชื่อว่าพวกเขาจงใจเลือกมาถ่ายคลิปสยิวตามถนนเพื่อเรียกยอดวิว และดักคนให้เข้าไปยังเว็บไซต์จำหน่ายคลิปสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งสร้างรายได้เป็นหลักล้านเยน

ล้วงกล่อง

          พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ขณะที่ตอนสอบสวน ผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 คนยอมรับตรง ๆ ว่า "เราคิดแล้วว่ามันจะกลายเป็นไวรัล" และ "มันมีโอกาสที่จะได้เงิน" โดยจากนี้ตำรวจยังต้องสืบสวนเพิ่มเติม ว่าคนกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ อีกไหม

          ทั้งนี้ ทางสื่อยังได้เผยคลิปแสดงพฤติกรรมที่คล้ายคลีงกัน ซึ่งเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ โดยพบว่ามีคนหลายกลุ่มที่พยายามออกมาทำคลิปถือกล่องให้ล้วงในลักษณะเดียวกัน 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, Livedoor News 

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โดนยกแก๊ง สาวเปลือยอกสวมกล่อง ล่อหนุ่ม ๆ มาล้วง คลำว่ามีอะไร ตำรวจลงแล้ว โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 08:40:21 2,102 อ่าน
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