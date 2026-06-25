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ระทึก รถเมล์พุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้า คนขับติดแหง็ก ชี้เหตุหักหลบจนเหินขึ้นเกาะกลาง

          รถเมล์หักหลับแท็กซี่ พุ่งอัดตอม่อรถไฟฟ้า คนขับร่างติด ไปไหนไม่ได้ รุดช่วยส่ง รพ. พบเจ็บ 2 ราย เคราะห์ดีกำลังวิ่งกลับอู่ ไร้ผู้โดยสารเจ็บ 

รถเมล์ชนตอม่อ

          วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.10 น. ตำรวจ สน.บางเขน รับแจ้งเหตุรถเมล์ปรับอากาศ สาย 95 (1-10) สีส้ม พุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว บนถนนพหลโยธิน ขาเข้า ฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมจราจร สน.บางเขน และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

รถเมล์ชนตอม่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้﻿

          พบที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน บริเวณเกาะกลางถนน มีรถเมล์สีส้ม สาย 95 (1-10) วิ่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก-อู่บางเขน อยู่ในสภาพหน้ารถพังยับ จากการพุ่งชนอัดตอม่อรถไฟฟ้า จนคนขับร่างอัดติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถ ทีมกู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวส่งโรงพยาบาล 

          พบว่าคนขับรถเมล์คือ นายภัทรพงศ์ อายุ 58 ปี ได้รับบาดเจ็บท่อนขาซ้ายหัก และยังมีพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิง ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนขา นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

รถเมล์ชนตอม่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio

          จากการสอบถาม นายฉัตรชัย อายุ 34 ปี ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะขี่รถตามหลังรถเมล์ โดยมีแท็กซี่อยู่ด้านหน้า จู่ ๆ แท็กซี่ก็เบรกเพื่อรับผู้โดยสาร ทำให้รถเมล์ที่ขับตามหลังหักเลี้ยว หลบกะทันหันจนเสียหลักขึ้นเกาะกลาง และพุ่งอัดตอม่อรถไฟฟ้า 

          ทั้งนี้ เคราะห์ยังดีที่ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ คาดว่าเป็นเพราะรถเมล์กำลังวิ่งเข้าอู่ ที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 500 เมตร 

ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3

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ระทึก รถเมล์พุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้า คนขับติดแหง็ก ชี้เหตุหักหลบจนเหินขึ้นเกาะกลาง โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 09:50:24
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