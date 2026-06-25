ระทึก รถเมล์พุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้า คนขับติดแหง็ก ชี้เหตุหักหลบจนเหินขึ้นเกาะกลาง

รถเมล์หักหลับแท็กซี่ พุ่งอัดตอม่อรถไฟฟ้า คนขับร่างติด ไปไหนไม่ได้ รุดช่วยส่ง รพ. พบเจ็บ 2 ราย เคราะห์ดีกำลังวิ่งกลับอู่ ไร้ผู้โดยสารเจ็บ
วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.10 น. ตำรวจ สน.บางเขน รับแจ้งเหตุรถเมล์ปรับอากาศ สาย 95 (1-10) สีส้ม พุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว บนถนนพหลโยธิน ขาเข้า ฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน) จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมจราจร สน.บางเขน และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
พบที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน บริเวณเกาะกลางถนน มีรถเมล์สีส้ม สาย 95 (1-10) วิ่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก-อู่บางเขน อยู่ในสภาพหน้ารถพังยับ จากการพุ่งชนอัดตอม่อรถไฟฟ้า จนคนขับร่างอัดติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถ ทีมกู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
พบว่าคนขับรถเมล์คือ นายภัทรพงศ์ อายุ 58 ปี ได้รับบาดเจ็บท่อนขาซ้ายหัก และยังมีพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิง ได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนขา นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก JS100 Radio
จากการสอบถาม นายฉัตรชัย อายุ 34 ปี ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะขี่รถตามหลังรถเมล์ โดยมีแท็กซี่อยู่ด้านหน้า จู่ ๆ แท็กซี่ก็เบรกเพื่อรับผู้โดยสาร ทำให้รถเมล์ที่ขับตามหลังหักเลี้ยว หลบกะทันหันจนเสียหลักขึ้นเกาะกลาง และพุ่งอัดตอม่อรถไฟฟ้า
ทั้งนี้ เคราะห์ยังดีที่ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ คาดว่าเป็นเพราะรถเมล์กำลังวิ่งเข้าอู่ ที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุราว 500 เมตร
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3