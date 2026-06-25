แผ่นดินไหวเขย่าเวเนซุเอลา 7.2 - 7.5 ห่างกันไม่ถึงนาที ช็อกอาจดับเป็นหมื่น ถึงหลักแสน

เวเนซุเอลา อ่วมเจอแผ่นดินไหวรุนแรง 2 ครั้งติด ในเวลาไม่ถึง 1 นาที รุนแรงถึง 7.2 แมกนิจูด และ 7.5 แมกนิจูด คาดยอดเสียชีวิตอาจสูง 10,000 - 100,000 ราย
วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ The Straitstimes และสำนักข่าว BBC รายงานว่า เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 2 ครั้ง ความรุนแรง 7.2 แมกนิจูด และ 7.5 แมกนิกจูด ในเวลาห่างกันไม่ถึง 1 นาที ทำให้อาคารหลายแห่งพังถล่ม เกิดความเสียหายในวงกว้าง ขณะที่ เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว
ข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 7.2 เกิดขึ้นห่างจากทางตะวันตกของกรุงการากัสไปราว 160 กิโลเมตร ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ตามมา โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก มีความเสียหายในวงกว้าง และภัยพิบัติน่าจะกระจายไปทั่ว
ขณะที่เบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะอยู่ราว 10,000 - 100,000 ราย โดย USGS ชี้ว่ามีโอกาส 44% ที่จะมียอดผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 ราย และโอกาส 30% ที่ยอดผู้เสียชีวิตจะเกิน 100,000 ราย อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่ม หรือดินเหลวบนพื้นดิน
ภาพจาก FEDERICO PARRA / AFP
แม้ทางการจะยังไม่ได้เผยตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในทันที แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่ามีเหตุอาคารถล่ม ชุดกู้ภัยต้องเร่งระดมกำลังเข้าช่วยคนที่ติดอยู่ใต้ซาก
นอกจากอาคารถล่มหลายแห่งในเมือง บนโซเชียลมีเดียยังปรากฏคลิปที่เผยให้เห็ความเสียหายในสนามบินหลักของประเทศ รวมถึงคลิปความเสียหายตามโรงพยาบาล
ทั้งนี้ พบว่าบางพื้นที่ในกรุงการากัสได้ประกาศยกเลิกการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมในท้องถิ่นจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน ในขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มประเมินความเสียหายแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก The Straitstimes, BBC