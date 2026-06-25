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หนุ่มญี่ปุ่นขอลอง รีวิวใช้ยานัตถุ์ครั้งแรก ปื้ดเดียวรู้เรื่อง คนดูอึ้งยังไม่กล้าใช้

          เรียวตะ หนุ่มญี่ปุ่นรีวิว ลองยานัตถุ์ครั้งแรก ปื้ดแรกก็รู้เรื่อง คนไทยทึ่งมาก ชี้แม้แต่ตัวเองยังไม่กล้าลอง บางคนเตือนระวังขี้มูกน้ำตาล แต่ไม่ทันแล้ว... 

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์

          เป็นหนุ่มญี่ปุ่นสายฮา ที่มักจะทำคลิปพาไปเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ ๆ ในเมืองไทยอยู่เสมอ สำหรับ เรียวตะ โอมิ นักแสดงและนายแบบชาวญี่ปุ่น ที่ตกหลุมรักประเทศไทยจนตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ ซึ่งล่าสุด (24 มิถุนายน 2569) คลิปของ เรียวตะ ได้กลายมาเป็นไวรัลอีกครั้ง หลังจากที่เจ้าตัวได้ออกไปตามหาของสิ่งหนึ่ง ที่คนเฒ่าคนแก่ในไทยใช้กันมายาวนาน แต่หลาย ๆ คนอาจยังไม่เคยใช้ นั่นก็คือ "ยานัตถุ์" 

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

          เพื่อจะเปิดประสบการณ์ "ยานัตถุ์ครั้งแรก" ของคนญี่ปุ่นแบบเขา เรียวตะ ออกไปตามหาร้านที่ขายยานัตถุ์บริเวณหัวลำโพง ก่อนจะขอให้คนแถวนั้นช่วยสอนวิธีใช้ ซึ่งก็เจอพี่ผู้ชายใจดี 2 คนช่วยแนะนำให้ 

          โดยเมื่อถามว่าจะแสบไหม ทั้งคู่ก็เตือนไว้ก่อนเลยว่าจะแสบตา อาจจะเย็นปื้ดขึ้นหัวเลย พร้อมย้ำว่าให้ใส่ยาแค่นิดเดียวเท่านั้น อย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะหงายตึง 

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

          จากนั้นเมื่อเรียวตะได้ลองใช้ยานัตถุ์ดูจริง ๆ แค่พ่นยาปุ๊บก็รู้ฤทธิ์ปั๊บ ถึงกับหลับตาปี๋ร้องลั่น ทรุดลงไปนั่งหยุมหัวตัวเอง พร้อมบอกเลยว่า "ไม่ไหว !" แถมยังโขกหัวลงกับพื้น 

          แต่เหมือนกับจะยังไม่เข็ดง่าย ๆ เพราะหลังจากนั้นเรียวตะก็ยังคงลองใช้ยานัตถุ์ดูอีกครั้ง โดยมีแก๊งนักเรียนเข้ามาคอยดูอยู่ใกล้ ๆ ซึ่งรอบนี้ไม่เพียงแค่สำลัก แต่ยังมีของเหลวสีน้ำตาลไหลทะลักออกจมูกด้วย

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

          เมื่อลองถามน้องนักเรียนคนหนึ่งดูว่ารู้จัก ยานัตถุ์ ไหม ก็พบว่าน้องคนนี้รู้จักเพราะพ่อเคยมใช้ แต่ตัวเองไม่ขอเสี่ยงดีกว่า เดี๋ยวอยู่ดี ๆ จะได้ขี้มูกสีน้ำตาล 

          ทั้งนี้ เรียวตะ ยังโพสต์อวดด้วยว่า "ผมน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่เคยลองใช้มั้งครับ.. ไม่แสบเลยครับ…ปกติคนไทยใช้บ่อยไหมครับ ??"

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture

          ขณะที่ชาวเน็ตหลาย ๆ คนถึงกับอึ้ง บอกเลยว่าขนาดตัวเองเป็นคนไทยยังไม่เคยใช้ยานัตถุ์เลย และหลายคนก็ไม่ทราบถึงสรรพคุณด้วยว่ามีไว้ทำอะไร บางคนถึงกับบอกเลยว่าหาทำมาก และบ้างก็แซวว่าถ้าไปถามหายานัตถุ์กับคนใต้ อาจจะได้ชี้ทางไปตลาดแทน

หนุ่มญี่ปุ่น ขอลองยานัตถุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก RyotaเรียวตะMoisture




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หนุ่มญี่ปุ่นขอลอง รีวิวใช้ยานัตถุ์ครั้งแรก ปื้ดเดียวรู้เรื่อง คนดูอึ้งยังไม่กล้าใช้ โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 12:16:31 2,596 อ่าน
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